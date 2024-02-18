Romantisnya Ayu Ting Ting Pamer Buket Mawar dari Lettu Fardhana, Rindu?

AYU Ting Ting dan Muhammad Fardhana kini sedang menjalani LDR alias hubungan jarak jauh setelah resmi bertunangan. Pasalnya, Muhammad Fardhana yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonis 509/Balawara Yudha Tahun 2024 yang mana diketahui akan ditempatkan di distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua.

Kurang lebih, Ayu dan pria yang akrab disapa Dana itu akan menjalani hubungan jarak jauh selama satu tahun. Dana sendiri diketahui sudah berangkat ke Papua, setelah video keberangkatannya viral beberapa hari lalu.

Sebelum berangkat ke Papua, Dana ternyata sempat begitu romantic mengirimkan buket bunga untuk sang calon istri. Hal ini terungkap lewat unggahan di akun Instagram pribadi sang pedangdut, Ayu Ting Ting memamerkan buket yang didominasi warna coklat dan putih tersebut.

Mengunggah foto buket bunga pemberian Dana, terlihat bunga dari Dana yang masih terlihat mekar meski sudah beberapa hari diberikan kepada Ayu. Mama muda satu anak tersebut, tampaknya begitu bahagia mendapat hadiah dari calon suaminya yang sekaligus menjadi pengobat rindu karena harus menjalani LDR.