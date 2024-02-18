Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Maria Molina, Senyum Manisnya Menggemaskan

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Maria Molina, Senyum Manisnya Menggemaskan
Gadis Cuaca Maria Molina. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARIA Molina Peiro adalah reporter cuaca atau gadis cuaca di stasiun televisi NTN24. Selain menjadi reporter, dia juga seorang pembuat film dan seniman audiovisual asal Spanyol yang berbasis di Amsterdam dan Madrid.

Karya-karyanya berada pada perpotongan antara sinema, seni kontemporer, dan penelitian. Dia tertarik pada batasan samar antara mitos dan sejarah, alam dan buatan, pengetahuan empiris dan keyakinan, serta entitas yang hidup dan tidak hidup.

Tentu saja selain prestasinya, penampilannya pun tidak kalah memesona. Nah, berikut beberapa potret Maria seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Berlibur ke Washington

Maria Molina

Pada postingan Maria Malona ini terlihat ia sedang berpose mengangkat salah satu kakinya dan melihat ke arah sepatunya di depan gedung di Amerika Serikat. Ia mengenakan dress berwarna merah dengan model bagian depan terdapat kancing hingga ke ujung dressnya. Rambutnya di cepol dan mengenakan sepatu boots berwarna hitam.

Pose cantik di Pantai

Maria Molina

Postingan selanjutnya terlihat Maria berada di sebuah pantai yang tidak diketahui lokasinya. Tampak ia sedang menikmati sunset dengan mengenakan A line Dress berwarna merah metalik. tampak warna hitam yang samar-samar di dressnya. Ia menggunakan sepatu sneakers hitam agar nyaman berjalan di atas pasir.

Pose Duduk Santai di Depan Air Mancur

Maria Molina

Postingan berikutnya memperlihatkan Maria sedang duduk di pinggir air mancur, namun tidak terdapat informasi dimana letak air mancur ini. Ia mengenakan jumpsuit yang terlihat seperti warna coklat kekuningan karena efek dari fotonya. Tidak lupa kacamata hitam untuk menyempurnakan penampilannya ini.

Halaman:
1 2
      
