200 Nama Bayi Perempuan Islami yang Jarang Dipakai

200 Nama Bayi Perempuan Islami yang Jarang Dipakai yang dipaparkan melalui artikel ini, dapat para calon orangtua jadikan inspirasi.

Nama adalah doa serta harapan dari orangtua untuk setiap anaknya, termasuk anak perempuannya. Sehingga penting bagi orangtua untuk memilih nama dengan bijak. Banyak pilihan nama anak perempuan Muslim yang tersedia, tapi di antara banyak nama bayi perempuan Muslim, ternyata ada beberapa nama yang jarang dipakai orang kebanyakan.

Jadi, apa saja nama-nama tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (18/2/2024) berikut 200 nama bayi perempuan Islami yang jarang dipakai.

1. Aa'idah: Hadiah.

2. Aafia: Sehat, cantik, atau baik hati.

3. Aafreeda: Menciptakan atau menghasilkan.

4. Aakifah: Mendedikasikan hidupnya untuk Allah SWT.

5. Aaleyyah: Kedudukan sosial yang ditinggikan.

6. Adira: Kuat.

7. Adreena: Kaya dan Makmur.

8. Affaf: Suci, berbudi luhur, dan sederhana.

9. Afra: Putih kemerahan.

10. Afsheen: Bersinar seperti bintang di langit.

11. Akleema: Cantik.

12. Ala: Keunggulan, berkah, nikmat, dan keajaiban.

13. Almashyra: Gemar akan kemasyhuran dan kebajikan.

14. Aresha: Naungan.

15. Aretha: Wanita yang saleh.

16. Arfa: Yang tinggi dan mulia.

17. Badrina: Bulan.

18. Baharia: Kuno dan indah.

19. Baiza: Putih, suci, dan cerah.

20. Bajil: Wanita terhormat dan dihormati.

21. Bakhita: Beruntung.

22. Banafsha: Salihah dan dermawan.

23. Biduri: Batu permata.

24. Cala: Benteng.

25. Cali: Paling cantik.