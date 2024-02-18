Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Wanita Sangat Mencintai Uang, Cancer hingga Virgo

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |23:04 WIB
4 Zodiak Wanita Sangat Mencintai Uang, Cancer hingga Virgo
Zodiak wanita pecinta uang, (Foto: Benzoix/Freepik)
A
A
A

UANG tak dipungkiri memang salah satu faktor penting dalam kehidupan. Meski uang bukanlah segalanya, tapi nyatanya memang uang bisa membeli kebahagiaan dan kenyamanan.

Mencari uang memang bukanlah hal yang mudah dan tak semua orang mampu mengelolanya dengan baik. Menariknya sebagian orang dikenal memiliki keinginan besar untuk mengumpulkan dan mengelola uang dengan bijaksana.

Ya, menurut astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang memiliki ketertarikan khusus pada uang, mereka mencintai uang seperti hidupnya. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (18/2/2024) berikut empat zodiak wanita yang mencintai uang seperti hidupnya.

1. Cancer: Zodiak wanita Cancer dikenal karena kestabilan dan praktikalitas. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki kebijaksanaan untuk menabung uang sekarang demi masa depan yang lebih baik.

2. Virgo: Para Virgo dikenal karena efisiensi dan akurasi. Kemampuan manajemen si Virgo memungkinkan dirinya mencapai hasil luar biasa dalam karier, sekaligus keuangan.

Halaman:
1 2
      
