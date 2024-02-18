Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Si Paling Ambisius, Punya Tekad Kuat!

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |20:01 WIB
5 Zodiak Si Paling Ambisius, Punya Tekad Kuat!
Zodiak paling ambisius, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

MENJADI ambisius bukanlah perilaku negatif; sebaliknya, hal itu menunjukkan keseriusan dan tekad seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Ambisi membawa seseorang untuk bekerja keras dan berusaha maksimal demi meraih kesuksesan yang diimpikan.

Nah, dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal sebagai pribadi yang sangat ambisius. Siapakah mereka? Dilansir dari Astrotalk, Minggu (18/2/2024) berikut lima zodiak yang disebut paling ambisius dan punya tekad yang kuat.

1. Aries: Zodiak yang dikenal penuh keberanian dan semangat tak terhentikan. Mereka mengejar tujuan dan keinginan mereka dengan ketekunan luar biasa. Tidak ada kata menyerah dalam kamus Aries, dan semangatnya yang membara mampu mendorong mereka melewati rintangan apa pun.

2. Leo: Leo, dengan pesona dan kepribadian memukau, dikenal sebagai sosok yang memikat dan ambisius. Ambisi mereka berupa keinginan untuk mencapai pengakuan, kekaguman, dan menginspirasi banyak orang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement