Pentingkah Pakai Kondisioner setelah Keramas?

SEBAGIAN orang mungkin bertanya-tanya, seberapa penting pemakaian kondisioner setelah keramas alias mencuci rambut. Mengingat, sebagian menyakini pakai sampo saja sudah cukup untuk membersihkan dan merawat rambut sehari-hari.

Nah tahukah Anda, sebetulnya kondisioner adalah hal penting dari rutinitas perawatan rambut dan punya peran penting dalam menjaga kesehatan dan tampilan rambut.

Jika sampo bekerja untuk membersihkan kulit kepala dan menghilangkan kotoran, minyak, dan penumpukan produk, sedangkan kondisioner berfungsi untuk mengembalikan kelembapan, menutrisi helai rambut, dan memberikan nutrisi penting. Inilah mengapa kondisioner penting setelah keramas.

Dikutip dari Times of India, Minggu (18/2/2024) yuk lebih lanjut cek apa saja sebetulnya manfaat memakai kondisioner tiap kali setelah keramas.

1. Mengembalikan keseimbangan kelembapan: Keramas bisa menghilangkan minyak alami rambut, menjadikannya kering, rapuh, dan rentan patah. Nah konditioner inilah yang bantu mengembalikan keseimbangan kelembapan rambut, dengan menghidrasi batang rambut dan mengunci kelembapan.

2. Mengurangi kusut: Karena kondisioner mengandung bahan-bahan seperti emolien dan silikon yang membantu mengurai helai rambut dan meminimalkan gesekan, mengurangi risiko kerusakan dan ujung rambut bercabang. Selain itu, kondisioner jugfa menghaluskan kutikula rambut agar rambut lebih halus.

