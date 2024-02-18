Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pentingkah Pakai Kondisioner setelah Keramas?

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |14:00 WIB
Pentingkah Pakai Kondisioner setelah Keramas?
Pentingnya kondisioner setelah keramas, (Foto: Valuavitaly/Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang mungkin bertanya-tanya, seberapa penting pemakaian kondisioner setelah keramas alias mencuci rambut. Mengingat, sebagian menyakini pakai sampo saja sudah cukup untuk membersihkan dan merawat rambut sehari-hari.

Nah tahukah Anda, sebetulnya kondisioner adalah hal penting dari rutinitas perawatan rambut dan punya peran penting dalam menjaga kesehatan dan tampilan rambut.

Jika sampo bekerja untuk membersihkan kulit kepala dan menghilangkan kotoran, minyak, dan penumpukan produk, sedangkan kondisioner berfungsi untuk mengembalikan kelembapan, menutrisi helai rambut, dan memberikan nutrisi penting. Inilah mengapa kondisioner penting setelah keramas.

Dikutip dari Times of India, Minggu (18/2/2024) yuk lebih lanjut cek apa saja sebetulnya manfaat memakai kondisioner tiap kali setelah keramas.

1. Mengembalikan keseimbangan kelembapan: Keramas bisa menghilangkan minyak alami rambut, menjadikannya kering, rapuh, dan rentan patah. Nah konditioner inilah yang bantu mengembalikan keseimbangan kelembapan rambut, dengan menghidrasi batang rambut dan mengunci kelembapan.

2. Mengurangi kusut: Karena kondisioner mengandung bahan-bahan seperti emolien dan silikon yang membantu mengurai helai rambut dan meminimalkan gesekan, mengurangi risiko kerusakan dan ujung rambut bercabang. Selain itu, kondisioner jugfa menghaluskan kutikula rambut agar rambut lebih halus.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement