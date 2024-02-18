Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ibu Hamil Miliki Keinginan Konsumsi Makanan Manis, Ini Faktanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |10:00 WIB
Ibu Hamil Miliki Keinginan Konsumsi Makanan Manis, Ini Faktanya
Ibu hamil mendadak gemar makanan manis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DOKTER Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Uf Bagazi Sp.OG menyatakan bahwa wanita yang sedang hamil memiliki keinginan yang tinggi dalam mengkonsumsi makanan yang manis. Maka tak heran sering kali ibu hamil mudah tergiur saat melihat makanan yang manis.

Kondisi ini kerap membuat sang ibu hamil kalap dan mengkonsumsi makanan manis dalam jumlah banyak dan tidak teratur. Tentunya kondisi ini akan berpengaruh terhadap kesehatan sang ibu hamil.

“Seorang ibu hamil ada terjadi perubahan kecapnya rasanya dan lain-lain sehingga apa ya keinginan untuk mengkonsumsi manis berlebih,” kata dr. Uf Bagazi dalam podcast Mom’s Corner di kanal Youtube Nikita Willy Official, Senin (19/2/2024).

Hal ini sangatlah wajar dan banyak dialami oleh ibu hamil. Meski begitu, konsumsi manis seharusnya tidak dalam jumlah yang banyak, sebab hal ini dapat membuat ibu menjadi mudah mengalami kenaikan berat badan.

Ibu Hamil

Kenaikan berat badan dapat membuat ibu hamil obesitas, bahkan yang parahnya bisa membuat ibu dan anak memiliki diabetes. Dr. Uf Bagazi mengungkap bahwa fase yang akan dialami ibu hamil pada masa awal kehamilan normalnya mengalami mual dan muntah.

“Selama hamil kita harus melihat pada awal kehamilan hormon dapat menyebabkan mual muntah dan lain-lain. Sehingga terjadi penurunan berat badan pada saat trimester awal,” tuturnya.

Meski hal ini dapat berpengaruh pada penurunan berat badan sang ibu, namun seiring berjalannya waktu nafsu makan ibu hamil akan mulai bertambah sejalan dengan berat badannya.

Akan tetapi, dia menyatakan bahwa berat badan ibu hamil normalnya hanya meningkat 10-13 kilogram dari berat awal sebelum hamil. Jika berat badan ibu naik drastis hingga di atas 15 kilogram, maka umumnya dokter akan menganjurkan sang ibu untuk diet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement