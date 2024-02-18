Ibu hamil Sering Merasa Lelah dan Mengantuk? Ini Penyebabnya

IBU hamil kerap kali merasa mudah lelah dan mengantuk. Bahkan kondisi ini juga dialami pada masa kehamilan yang cukup muda lho. Meski beraktivitas sedikit, rasa lelah dan kantuk terus menghantui ibu hamil.

Ternyata kondisi ini wajar terjadi oleh ibu hamil. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Uf Bagazi Sp.OG mengungkap kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya hormon progesteron.

“Orang hamil memang dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron ada yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa progesteron itu disebut juga sebagai lazy hormon,” ujar dr. Uf Bagazi dalam podcast Mom’s Corner di kanal Youtube Nikita Willy Official, Senin(19/2/2024).

Hormon progesteron tersebut yang membuat ibu hamil mudah mengantuk hingga kerap kali mengalami sembelit. Bahkan pengaruh hormon tersebut juga bisa membuat ibu hamil sering kehilangan fokus saat sedang beraktivitas.

“Jadi, maaf, kadang-kadang sembelit, susah buang air besar, dan diajak ngomong enggak nyambung. Terus kadang-kadang ngantukan dan banyak keluhan-keluhan yang progesteron banget gitu ya,” katanya.

Meski begitu, rasa mudah lelah dan mengantuk itu dapat diminimalisir dengan cara olahraga dengan konsisten dan cukup setiap harinya. Olahraga yang disarankan untuk ibu hamil yaitu berjalan, berenang, dan juga meregangkan otot.

“Bagaimana untuk kita minimize itu, ya dengan exercise cukup jalan, stretching, berenang, berjemur. Itu bukan harus berlebihan, tapi kalau umpamanya kita udah bisa biasa melakukan olahraga tersebut boleh enggak kita lanjutkan? Silahkan,” katanya.