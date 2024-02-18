Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Aman Olahraga Basket untuk Emak-Emak

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |07:00 WIB
5 Tips Aman Olahraga Basket untuk Emak-Emak
Tips aman olahraga basket. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

Olahraga basket cukup populer dimainkan oleh orang dewasa. Gak heran sekarang banyak komunitas basket yang isinya emak-emak.

Namun, karena emak-emak kondisi tubuhnya tak lagi sama dengan anak muda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan cedera olahraga.

Dijelaskan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga RS Pondok Indah - Bintaro Jaya dr Wawan Budisusilo, SpKO, emak-emak harus lebih hati-hati saat main basket.

"Stamina emak-emak tentu berbeda dibandingkan anak muda. Kondisi fisik juga berbeda, makanya perlu kehati-hatian saat main basket bagi kelompok ini," kata dr Wawan saat ditemui MNC Portal di tempatnya berpraktik, belum lama ini.

Masalah yang kerap dialami emak-emak saat main basket adalah keseleo di jari-jari atau dalam dunia medis disebut 'finger injury'. Itu terjadi saat seseorang tidak pada posisi jari yang tepat ketika merespons bola basket.

Halaman:
1 2 3
      
