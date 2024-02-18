Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Furry Setya Berobat ke RSJ Gegara Alami Depresi Usai Cerai dengan Dwinda Ratna, Diminta Berdamai dengan Diri Sendiri

Selvianus , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |01:00 WIB
Furry Setya Berobat ke RSJ Gegara Alami Depresi Usai Cerai dengan Dwinda Ratna, Diminta Berdamai dengan Diri Sendiri
Furry Setya depresi usai cerai. (Foto: Okezone)
A
A
A

MAJELIS hakim Pengadilan Agama, Depok Jawa Barat telah memutuskan perceraian Furry Setya dengan Dwinda Ratna pada 5 Februari 2024. Imbas dari kejadian tersebut, pemain sinetron Ojek Pengkolan ini mengalami depresi yang sangat mendalam.

Pria berusia 40 tahun itu bahkan diminta dokter di salah satu rumah sakit jiwa di Semarang untuk berdamai dengan diri sendiri.

Menurut hasil pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa Furry Setya mengalami depresi berat, karena selama pernikahan dengan Dwinda Ratna, dirinya menaruh harapan besar. Namun hal itu berbanding terbalik, sehingga membuat hatinya tak terima dan mengalami depresi.

"Kamu depresi, mas'. Terus dijelasin, 'coba deh mas, berdamai dengan diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Jangan selalu salahin diri sendiri. Maafin aja diri sendiri, apapun itu. Kamu itu palsu'," tutur Furry Setya dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Minggu (18/2/2024).

Furry dan Dwinda

Usai mendengar penjelasan dokter, Furry Setya sempat diminta untuk menghadirkan Dwinda Ratna agar mengetahui masalah tersebut. Sayangnya hal itu tak bisa dikabulkan, pasalnya keduanya telah memutuskan untuk tak seatap lagi.

"Aku dikasih waktu dua minggu di Desember. 'Nanti balik ke sini lagi, ajak istri'. Tapi semuanya sudah telat," kata Furry.

Kendati demikian, bintang sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP) ini mengaku tak mengetahui jika dirinya terjebak dalam ekspektasi berlebihan terhadap Dwinda Ratna. Dia bercerita kalau istrinya menyambut dengan hangat ketika dirinya sepulang syuting, namun dia mengaku tak mengetahui soal perasaan yang aneh tersebut.

"Kemungkinan karena aku tuh hidup dalam ekspektasi, kadang aku pulang syuting Dwinda istri yang baik, bagus banget buka pintu dia selalu senyum 'pulang yeay' manja gitu 'ayang pulang' peluk aku tuh kayak nggak lost gitu loh," kata Furry Setya.

Halaman:
1 2
      
