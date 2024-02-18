Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Catat 4281 Petugas KPPS Jatuh Sakit Selama Pemilu 2024, Mayoritas Usia Muda

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |15:00 WIB
Ribuan petugas KPPS jatuh sakit selama Pemilu 2024, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GELARAN Pemilu 2024 yang baru saja usai diselenggarakan, menyisakan situasi kurang mengenakkan. Hal ini merujuk pada data teranyar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait petugas Pemilu 2024.

Catatan data Kemenkes mendapati, ribuan petugas Pemilu jatuh sakit usai bertugas selama masa Pemilu 2024. Melansir data dari siaran pesan Kemenkes, yang diterima redaksi MNC Portal pada Minggu (18/2/2024), tercatat ada 8.381 petugas yang jatuh sakit dalam periode 10 hingga 17 Februari 2024.

 BACA JUGA:

Berdasarkan data tersebut, diketahui ada sebanyak 4281 orang yang tergabung dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaporkan jatuh sakit. Data angka ini menjadi kategori tugas dengan jumlah pasien paling banyak.

 BACA JUGA:

(Foto: Kemenkes RI) 

Kemenkes juga merilis, sebanyak 1040 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 1034 petugas, 707 saksi, 694 Perlindungan Masyarakat (Linmas), 381 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan 244 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga jatuh sakit.

