HOME WOMEN HEALTH

Laporan Kemenkes: Kematian Petugas Pemilu 2024 Tertinggi di Jawa Barat

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |12:00 WIB
Laporan Kemenkes: Kematian Petugas Pemilu 2024 Tertinggi di Jawa Barat
Jawa Barat cetak angka kematian tertinggi petugas Pemilu 2024, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan RI (Kemenkes) telah merilis data terbaru terkait dengan total kematian petugas KPPS di penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut data Kemenkes kasus kematian petugas Pemilu mengalami peningkatan sebanyak 30 kasus yang sebelumnya tercatat 27 kasus kematian.

Per Sabtu (17/2/2024) pukul 18.00 WIB, total kematian dilaporkan mencapai sebanyak 57 orang. Merujuk pada data kematian para petugas KPPS di pemilu tahun ini, data terbaru terkait sebaran wilayah kasus kematian petugas Pemilu 2024, yang dibagikan Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Provinsi Jawa Barat lah yang tertinggi.

 BACA JUGA:

Merujuk pada siaran berita Kemenkes RI, yang diterima redaksi pada Minggu (18/2/2024) dari total 57 kasus kematian, dilaporkan wilayah dengan kasus kematian paling banyak berada di tiga daerah di Pulau Jawa, dengan Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan total 13 kasus kematian.

 BACA JUGA:

Kemudian diikuti dengan wilayah Jawa Timur sebanyak 12 kasus kematian. Selain itu Jawa Tengah berada di posisi tertinggi ketiga dengan kematian sebanyak 11 kasus kematian.

 

(Foto: Kementerian Kesehatan RI) 

Dilanjutkan dengan DKI Jakarta yang tercatat ada 6 kasus kematian, lalu Banten ada 2 kasus kematian. Sementara untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat ada 1 kasus kematian petugas di Pemilu 2024 ini.

1 2
      
