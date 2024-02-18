Kemenkes: 57 Orang Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia

KEMENTERIAN Kesehatan RI (Kemenkes) baru saja mengeluarkan data terbaru terkait dengan total kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai bertugas di gelaran Pemilu 2024.

Berdasarkan data Kemenkes per 10 hingga 17 Februari 2024, dilaporkan kasus kematian petugas KPPS mengalami peningkatan sebanyak 30 kasus yang sebelumnya tecatat 27 kasus kematian.

BACA JUGA:

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi membagikan data terbaru bahwa sebanyak 57 petugas KPPS meninggal dunia. Jika dilihat dari kategori tugasnya, jumlah kematian pasien yang menjadi KPPS selama Pemilu, berada di posisi teratas dengan kematian sebanyak 29 orang.

BACA JUGA:

Kemudian diikuti dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan total kematian sebanyak 10 orang. Tak cuma itu, tercatat ada 9 saksi dan 6 petugas yang meninggal dunia.

(Foto: Kemenkes RI)

Lebih lanjut, data tersebut juga mengungkap terdapat 1 orang Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan 2 Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang meninggal dunia selama Pemilu 2024 ini.