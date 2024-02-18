Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Angka Kematian Penyakit Tuberkulosis di Indonesia Sebanyak 1,060 juta per Tahun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |01:00 WIB
Angka Kematian Penyakit Tuberkulosis di Indonesia Sebanyak 1,060 juta per Tahun
Tuberkulosis . (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TUBERKULOSIS atau (TB) adalah penyakit menular yang ditularkan lewat batuk, bersin, berbicara dan juga bernyanyi. Penyakit ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberkulosis dan sudah ada sejak 3000SM.

Selama bertahun-tahun, penyakit ini mengalami perkembangan dengan ditemukannya vaksin BCG untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya juga ada perkembangan diagnosis hingga perkembangan obat TB yang awalnya sembilan bulan kini hanya empat bulan saja.

Kendati demikian, kasus angka kematian TB di dunia masih cukup tinggi, yakni 10,6 juta per tahun, Indonesia menyumbang 10 persen, yakni 1,060 juta per tahun. Kejadian ini tentu saja membuat Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc., Sp.P(K) miris dengan angka kematian yang cukup tinggi akibat TB.

Tuberkulosis

"Ada yang jadi renungan saya, obat TB sudah ada, kuman diketahui, obat ampuh, alat diagnosisnya ada dari yang sederhana sampai yang canggih, tapi mengapa kasus TB terus meningkat," ujar dr Erlina dalam pemaparannya saat Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Indonesia, Sabtu 17 Februari 2024.

Dokter spesialis paru ini menambahkan meski Indonesia telah menemukan dan melaporkan kasus TB di atas 800 ribu pasien, tapi masih ada sekitar 200 ribuan pasien yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati.

"Mereka batuk, bersih, bicara, itu menularkan kepada yang lain hingga kita tidak bisa memutus rantai penyakit TB ini," tutur dr Erlina.

Tak hanya itu, dr Erlina menjelaskan angka kematian juga terjadi karena total dari 800 ribuan pasien yang diobati ada beberapa diantaranya yang tidak berobat sampai selesai. Hal itu membuat bakteri dan kuman TB yang ada di dalam tubuh terus berkembang.

