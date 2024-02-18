Advertisement
FOOD

Resep Sambal Krecek ala Chef Devina Hermawan, Menu Bekal Pas Tanggal Tua

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |19:00 WIB
Resep Sambal Krecek ala Chef Devina Hermawan, Menu Bekal Pas Tanggal Tua
Resep sambal krecek Chef Devina, (Foto: Youtube Devina Hermawan)
KRECEK merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki banyak penggemar, khususnya di kalangan pecinta kuliner pedas.

Pasalnya, krecek biasanya kerap disajikan pedas dengan potongan cabai rawit merah dan masih juga diberi campuran sambal. Menariknya, di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimaksud krecek adalah sambal goreng tempe dengan kerupuk kulit.

 BACA JUGA:

Nah, bagi Anda yang penasaran ingin membuat krecek ala rumahan, berikut resep sambal krecek dari Chef Devina Hermawan yang bisa dicoba dimasak sendiri di rumah dan sangat pas sebagai menu tanggal tua seperti sekarang. Berikut paparan resepnya, dikutip dilansir dari laman akun YouTube Chef Devina Hermawan, Minggu, (18/2/2024)

 BACA JUGA:

Resep Sambal Krecek (untuk 11 porsi)

Bahan bumbu halus:


• 6 siung bawang putih

• 8 siung bawang merah

• 3 butir kemiri

• 8 buah cabai merah rebus

• ½ sdt terasi, opsional

• 60 ml minyak

• 50 ml air

