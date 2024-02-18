Resep Laksa Spaghetti ala Firhan MasterChef 6, Gurih dan Menghangatkan

CUACA dingin karena sering hujan , belakangan ini mulai sering dirasakan di sejumlah wilayah Tanah Air. Di udara yang dingin ini, tentu menyantap makanan yang hangat dan lezat menjadi pilihan tepat

Tak cuma mi instan saja, semangkuk laksa yang gurih dan nikmat bisa jadi opsi Anda untuk disantap di cuaca saat hujan. Seperti laksa spaghetti ala Firhan MasterChef Indonesia 6 satu ini.

Rasa gurihnya yang lezat dan kaya rempah begitu cocok di lidah orang Indonesia. Cara membuatnya pun cukup mudah loh! Penasaran, seperti apa resep laksa spaghetti yang bisa Anda buat di rumah? Yuk simak resepnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram, @firhanmci6, Minggu (18/2/2024)

Bahan isi:

Mie basah / spaghetti

8 buah udang

1 buah otak" Singapore (goreng)

Bakso ikan

Telor rebus

Tahu coklat

Tauge

Jeruk nipis