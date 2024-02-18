Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ikut Audisi Miss Indonesia 2024, Altami Ratu Wulandari Ingin Suarakan Isu Kesehatan Empowerment Perempuan

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |17:00 WIB
Ikut Audisi Miss Indonesia 2024, Altami Ratu Wulandari Ingin Suarakan Isu Kesehatan Empowerment Perempuan
Peserta audisi Miss Indonesia 2024 di Bandung, (Foto: MPI/ Agi Ilman)
A
A
A

KOTA Bandung menjadi lokasi pertama gelaran Audisi Miss Indonesia 2024. Tepat hari ini, Minggu (18/2/2024) bertempat di Hotel De Braga by Artotel, gelaran audisi Miss Indonesia 2024 sudah memasuki hari kedua.

Seperti halnya hari pertama, di hari kedua pun pelaksanaan Audisi Miss Indonesia ini masih disambut antusias oleh para peserta audisi. Tak kalah dengan hari pertama, di hari kedua pun antusias peserta yang mengikuti ajang ini juga lebih banyak, bahkan dari pagi para panitia tampak sibuk dengan banyaknya peserta yang datang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

 BACA JUGA:

Salah satu peserta audisi yang datang hari ini, ialah Altami Ratu Wulandari. Gadis lulusan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bandung jurusan Anelis Kesehatan ini, mengatakan dirinya sengaja ikut ajang ini karena merupakan bidangnya yang dia tekuni dari kecil.

 BACA JUGA:

"Sebenarnya sudah suka sekali dari kecil dan saya sudah berminat. Ada bakat di bidang beauty dan modelling. Sehingga saya ingin potensi ini bisa lebih dikembangkan lagi," ujar Altami saat ditemui di lokasi.

Altami yang sekarang bekerja di salah satu laboratorium swasta di Bandung tersebut, mengaku dirinya baru pertama kali mengikuti ajang Miss Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement