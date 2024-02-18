Ikut Audisi Miss Indonesia 2024, Altami Ratu Wulandari Ingin Suarakan Isu Kesehatan Empowerment Perempuan

KOTA Bandung menjadi lokasi pertama gelaran Audisi Miss Indonesia 2024. Tepat hari ini, Minggu (18/2/2024) bertempat di Hotel De Braga by Artotel, gelaran audisi Miss Indonesia 2024 sudah memasuki hari kedua.

Seperti halnya hari pertama, di hari kedua pun pelaksanaan Audisi Miss Indonesia ini masih disambut antusias oleh para peserta audisi. Tak kalah dengan hari pertama, di hari kedua pun antusias peserta yang mengikuti ajang ini juga lebih banyak, bahkan dari pagi para panitia tampak sibuk dengan banyaknya peserta yang datang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

BACA JUGA:

Salah satu peserta audisi yang datang hari ini, ialah Altami Ratu Wulandari. Gadis lulusan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bandung jurusan Anelis Kesehatan ini, mengatakan dirinya sengaja ikut ajang ini karena merupakan bidangnya yang dia tekuni dari kecil.

BACA JUGA:

"Sebenarnya sudah suka sekali dari kecil dan saya sudah berminat. Ada bakat di bidang beauty dan modelling. Sehingga saya ingin potensi ini bisa lebih dikembangkan lagi," ujar Altami saat ditemui di lokasi.

Altami yang sekarang bekerja di salah satu laboratorium swasta di Bandung tersebut, mengaku dirinya baru pertama kali mengikuti ajang Miss Indonesia.