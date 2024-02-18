Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Audisi Miss Indonesia 2024: Shelsa Ekasara Berharap Bisa Menginspirasi lewat Kecantikan dan Pendidikan

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |15:10 WIB
Audisi Miss Indonesia 2024: Shelsa Ekasara Berharap Bisa Menginspirasi lewat Kecantikan dan Pendidikan
Peserta audisi Miss Indonesia 2024 di Bandung, (Foto: MPI/ Agi Ilman)
A
A
A

HARI kedua audisi Miss Indonesia 2024 yang bertempat di Hotel De Braga by Artotel, Kota Bandung, yang digelar hari ini Minggu (18/2/2024) masih disambut begitu antusias oleh para calon finalis.

Dari pantauan MNC Portal langsung di lokasi, para peserta terlihat mulai berdatangan sekitar pukul 10.00 WIB. Para peserta pun datang tak hanya sendirian akan tetapi ada yang diantar oleh keluarganya.

Para peserta ini datang langsung mengisi meja registrasi, dilanjutkan dengan mengukur tinggi badan serta berat badan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tes, di mana para peserta langsung melakukan tes tertulis dan dilanjutkan dengan sesi foto.

 BACA JUGA:

Salah satu peserta bernama yang diwawancarai, Shelsa Ekasara mangatakan jika motivasinya untuk mengikuti Miss Indonesia 2024 untuk memastikan seluruh perempuan mempunyai peluang yang sama.

 BACA JUGA:

"Yang pasti saya merasa seluruh perempuan mempunyai peluang yang sama dan perempuan itu harus memiliki kecantikan yang terpancar dari dalam tubuhnya tentunya dengan attitude yang baik," ujar Shelsa saat ditemui di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
