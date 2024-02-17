Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Miss Indonesia 2020 Carla Yules Beri Dukungan untuk Audrey Vanessa Jelang Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |19:30 WIB
Miss Indonesia 2020 Carla Yules Beri Dukungan untuk Audrey Vanessa Jelang Miss World 2024
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan Carla Yules. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

MISS Indonesia 2020, Carla Yules turut memberi dukungan penuh kepada Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa untuk melangkah ke Miss World 2024.

Carla datang langsung ke Bandara Internasional, Soekarno-Hatta untuk mengantar Audrey terbang ke Mumbai, India, Rabu (17/2/2024).

“Hari ini saya ke datang ke airport untuk mengantar Audrey yang akan terbang ke India untuk Miss World 2024,” kata Carla.

Kehadiran Carla pun langsung disambut hangat oleh Audrey yang bersiap untuk terbang ke India. Keduanya pun berpelukan dan Carla juga memberi semangat dan dukungan untuk sahabatnya ini.

Carla sendiri mengungkap sosok Audrey Vanessa di matanya. Menurutnya, Audrey adalah sosok yang periang dan menyukai banyak hal. Carla juga kagum dengan Beauty with a Purpose yang Audrey bawa ke Miss World 2024 yakni Break the Silence.

Audrey Vanessa dan Carla Yules.

“Audrey adalah anak yang cerdas. Saya lihat dari Beauty with a Purpose yaitu Break the Silence, Audrey banyak sekali memberikan kontribusi,” katanya.

Lebih lanjut, Carla berpesan pada Audrey agar tak terlalu fokus pada kemenangan. Carla yang sebelumnya juga sempat melangkah di Miss World 2023 ini mengatakan agar Audrey bisa selalu menikmati momen, baik saat agenda maupun karantina di kontes kecantikan dunia ini.

“Terus fokus kepada diri Audrey, tujuan Audrey ke sana itu bersama Indonesia. Gak perlu terlalu fokus pada kemenangan, yang penting enjoy setiap harinya, kompetisinya dan teman-teman di sana,” ucap Carla.

Sebagai informasi, Audrey Vanessa akan melanggang di ajang Miss World 2024 pada 9 Maret 2024 di Mumbai, India. Sebelum grand final, Audrey akan melakukan sejumlah kegiatan dan karantina di New Delhi selama dua minggu dan satu minggu di kota Mumbai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/14/612/2667447/carla-yules-harap-pemenang-miss-indonesia-2022-bisa-jadi-sumber-kekuatan-bagi-sesama-P0EGWNkbnY.jpeg
Carla Yules Harap Pemenang Miss Indonesia 2022 Bisa Jadi Sumber Kekuatan Bagi Sesama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/14/194/2667322/carla-yules-antusias-kembali-bertemu-miss-world-2021-karolina-bielawska-luar-biasa-senang-banget-uMf3MPSx1U.jpg
Carla Yules Antusias Kembali Bertemu Miss World 2021 Karolina Bielawska: Luar Biasa Senang Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/612/2666910/miss-indonesia-2020-carla-yules-ngaku-masih-berteman-baik-dengan-para-finalis-miss-indonesia-LatKcRpPAF.JPG
Miss Indonesia 2020 Carla Yules Ngaku Masih Berteman Baik dengan Para Finalis Miss Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/612/2666158/takut-ketinggian-carla-yules-tertantang-coba-olahraga-ekstrem-bungee-jumping-dan-skydiving-VckLjKLQyv.jpg
Takut Ketinggian, Carla Yules Tertantang Coba Olahraga Ekstrem Bungee Jumping dan Skydiving
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/612/2666154/carla-yules-harap-anak-di-desa-terpencil-mendapat-pendidikan-yang-layak-snmjvJmQu6.jpg
Carla Yules Harap Anak di Desa Terpencil Mendapat Pendidikan yang Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/194/2666156/pesan-carla-yules-untuk-finalis-miss-indonesia-2022-jangan-suka-bandingkan-diri-dengan-yang-lain-nF95TQPAz8.jpg
Pesan Carla Yules untuk Finalis Miss Indonesia 2022: Jangan Suka Bandingkan Diri dengan yang Lain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement