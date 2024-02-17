Miss Indonesia 2020 Carla Yules Beri Dukungan untuk Audrey Vanessa Jelang Miss World 2024

MISS Indonesia 2020, Carla Yules turut memberi dukungan penuh kepada Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa untuk melangkah ke Miss World 2024.

Carla datang langsung ke Bandara Internasional, Soekarno-Hatta untuk mengantar Audrey terbang ke Mumbai, India, Rabu (17/2/2024).

“Hari ini saya ke datang ke airport untuk mengantar Audrey yang akan terbang ke India untuk Miss World 2024,” kata Carla.

Kehadiran Carla pun langsung disambut hangat oleh Audrey yang bersiap untuk terbang ke India. Keduanya pun berpelukan dan Carla juga memberi semangat dan dukungan untuk sahabatnya ini.

Carla sendiri mengungkap sosok Audrey Vanessa di matanya. Menurutnya, Audrey adalah sosok yang periang dan menyukai banyak hal. Carla juga kagum dengan Beauty with a Purpose yang Audrey bawa ke Miss World 2024 yakni Break the Silence.

“Audrey adalah anak yang cerdas. Saya lihat dari Beauty with a Purpose yaitu Break the Silence, Audrey banyak sekali memberikan kontribusi,” katanya.

Lebih lanjut, Carla berpesan pada Audrey agar tak terlalu fokus pada kemenangan. Carla yang sebelumnya juga sempat melangkah di Miss World 2023 ini mengatakan agar Audrey bisa selalu menikmati momen, baik saat agenda maupun karantina di kontes kecantikan dunia ini.

“Terus fokus kepada diri Audrey, tujuan Audrey ke sana itu bersama Indonesia. Gak perlu terlalu fokus pada kemenangan, yang penting enjoy setiap harinya, kompetisinya dan teman-teman di sana,” ucap Carla.

Sebagai informasi, Audrey Vanessa akan melanggang di ajang Miss World 2024 pada 9 Maret 2024 di Mumbai, India. Sebelum grand final, Audrey akan melakukan sejumlah kegiatan dan karantina di New Delhi selama dua minggu dan satu minggu di kota Mumbai.