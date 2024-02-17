Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Miss Indonesia Audrey Vanessa Bertolak ke India, Siap Melenggang di Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |18:42 WIB
Miss Indonesia Audrey Vanessa Bertolak ke India, Siap Melenggang di Miss World 2024
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa.. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa siap melangkah di ajang kecantikan internasional, Miss World 2024. Audrey berangkat menuju New Delhi, India hari ini, Sabtu (17/2/2024).

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (17/2/2024), Audrey telah tiba di Bandara Internasional, Soekarno-Hatta sekira pukul 14.30 WIB. Mengenakan dress cantik berwarna biru muda, Audrey siap menjadi wakil Indonesia di ajang bergengsi tersebut.

“Hari ini, momen yang sudah Indonesia tunggu-tunggu, aku Audrey Vanessa sebagai Miss Indonesia 2022 akan berangkat ke India untuk mewakili Indonesia untuk Miss World ke 71,” kata Audrey.

Sejumlah persiapan pun telah dilakukan Audrey sebelum melenggang di kontes kecantikan ini. Berbagai hal telah diasah olehnya, baik dari segi fisik, kecantikan, hingga bakat yang akan ia tunjukan di panggung Miss World. Salah satunya ialah kesehatan yang harus ia jaga untuk tampil prima di ajang kecantikan ini.

Audrey Vanessa

Audrey mengungkap, kesehatan merupakan salah satu hal penting agar bisa maksimal menampilkan yang terbaik untuk Indonesia.

“Kesehatan itu adalah hal utama yang harus kita jaga. Jadi yang lakuin adalah minum vitamin setiap hari, makan yang cukup, minum dan istirahat cukup,” tutur Audrey.

Audrey juga menyempatkan diri untuk tetap berolahraga agar membantu menjaga fisiknya tetap sehat dan prima. Apalagi, Audrey hanya akan terbang sendiri ke India untuk memperjuangkan nama Indonesia. Dia juga berlatih kebugaran untuk melatih ketahanan fisiknya agar lebih kuat dan maksimal di masa karantina.

“Kalau ada waktu luang, aku akan olahraga. Dan udah lama juga aku nge-gym,” katanya.

Sebagai informasi, Audrey akan melanggang di ajang Miss World 2024 pada 9 Maret 2024 di Mumbai, India. Sebelum grand final, Audrey akan melakukan sejumlah kegiatan dan karantina di New Delhi selama dua minggu dan satu minggu di kota Mumbai.

