Komeng Bagikan Tips Kreatif saat Bincang Santai dengan Sandiaga Uno

NAMA komedian Komeng belakangan menjadi perbincangan netizen karena turut bertarung dalam Pemilu 2024. Dia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar).

Bukan hanya karena dia terjun ke dunia politik, melainkan foto Komeng di lembar surat suara DPD yang nyentrik bikin masyarakat kaget. Pasalnya semua caleg DPD tampil formal foto dengan senyum dan pakaian rapi, sementar Komeng terlihat memakai baju biru dengan ekspresi wajah yang kocak.

Baru-baru ini, Komeng diajak ngobrol santai dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Momen ngobrol santai itu di unggah di akun TikTok @sandiuno.official. Pada momen itu, Sandiaga bertanya kepada sang komedian terkait tips menjadi pelawak yang kreatif.

"Profesi yang menjanjikan adalah standup comedy dan konten kreator, karena ekonomi kreatif ini berkembang dan menjadi penyimbang ekonomi kontributor yang tinggi, kasih tips kalau mau berkarya kayak bang Komeng apa yang harus dipersiapkan?," tanya Sandiaga.

Bukan Komeng namanya kalau menjawab pertanyaan tidak mengandung unsur komedi.

"Selalu ingin tahu nanti baru mengeluarkannya, lewat apa? Komedi. Karena komedi itu yang lurus dibelokkan. Kalau pejabat berlawanan, yang belok harus diluruskan, jadi kita banyak baca aja," ujar Komeng diikuti tawa Sandiaga.

Rupanya kreativitas Komeng ini juga ia kembangkan lewat bisnis. Terbukti Komeng kini sudah memiliki bisnis kuliner.

"Awalnya bisnis gimana?," kata Sandiaga.