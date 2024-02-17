Baim Wong Unggah Video Lawas Bareng Raffi Ahmad: Joe Jadi Triliuner Sekarang!

BAIM Wong dan Raffi Ahmad merupakan dua selebriti yang sudah bersahabat sejak 20 tahun lalu. Mereka mengawali karier di dunia seni peran dengan membintangi beberapa judul sinetron dan FTV.

Bahkan keduanya sempat terlibat dalam satu project sinetron yang sama. Baru-baru ini, Baim mengunggah video lawas saat keduanya bermain dalam sinetron yang sama. Unggahan video tersebut Baim dedikasikan untuk sahabatnya yang berulang tahun ke-37 pada hari ini, 17 Februari. Dia pun memberikan ucapan ulang tahun untuk Raffi Ahmad.

"Anjay, aku nggak nyangka si Joe jadi Triliuner sekarang. Selamat ulang tahun Joe, insyaallah sehat terus itu doa gua," tulis Baim dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @baimwong, Sabtu (17/2/2024).

"Gigi liat, ini suamimu. Selamat ulang tahun juga ya Gigi," tulis Baim.