Prediksi Peruntungan Shio Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Tahun Naga Kayu

RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina sedang berbahagia, pasalnya dua sejoli itu sedang merayakan hari ulang tahun. Raffi Ahmad memasuki usia ke-37 tahun, sementara Nagita Slavina kini berusia ke-36 tahun.

Berdasarkan astrologi Tionghoa, jika dilihat dari tahun tahun lahir keduanya, maka Raffi Ahmad memiliki shio Kelinci, sementara Nagita Slavina memiliki shio Naga. Lantas bagaimana peruntungan Raffi dan Nagita di tahun shio Naga Kayu ini?

Seorang penulis The Chinese Five Elements Oracle sekaligus konsultan metafisika Tiongkok, Vicki Iskandar mengungkap bahwa di tahun Naga Kayu ini akan menjadi tahun yang lebih santai dan tenang bagi mereka yang termasuk ke dalam shio Kelinci seperti Raffi Ahmad.

Dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun Naya Kayu ini menjadi momen yang tepat untuk merayakan apa yang telah dicapai di 2023.

“Merayakan kemenangan Anda di 2023 sebagai tahun bintang Naga dan menggunakan kemenangan itu sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar!” ujar Vicki Iskandar seperti yang dilansir People, Sabtu (19/2/2024).

Selain itu, karakter dari shio Kelinci yaitu visioner dan mampu mengubah hal-hal biasa menjadi karya yang luar biasa. Hal ini menjadi sebuah peluang untuk memulai fase baru dalam hidup dengan mencoba peruntungan di bidang-bidang yang baru dengan memanfaatkan kreativitas yang dimiliki.

“Sekarang saatnya menumbuhkan dan memupuk benih yang telah Anda tanam di tahun 2023.Ikuti rasa ingin tahumu untuk terus membuka kesadaranmu,” kata Vicki Iskandar.

Di tahun Naga Kayu ini, menaruh fokus untuk berinvestasi dalam jangka panjang sangat disarankan lho. Sementara Nagita Slavina atau yang kerap disapa Gigi memiliki shio Naga. Tahun ini menjadi tahun emas untuk Gigi, sebab akan banyak perubahan dan peluang yang mungkin muncul pada 2024.