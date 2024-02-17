Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Wajah Nagita Slavina Bikin Salah Fokus Usai Diberi Kejutan Ulang Tahun, Begini Penampakannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:00 WIB
Wajah Nagita Slavina Bikin Salah Fokus Usai Diberi Kejutan Ulang Tahun, Begini Penampakannya
Nagita Slavina dan Raffi Ahmad berulang tahun. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina tengah berulang tahun pada Sabtu (17/2/2024). Tahun ini Nagita Slavina genap berusia 36 tahun sedangkan Raffi Ahmad kini berusia 37.

Tepat pada tengah malam tadi, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mendapatkan kejutan ulang tahun dari, Rieta Amilia ibunda Nagita Slavina. Rieta Amilia dan Caca Tengker, adik Nagita menyambangi kediaman sang putri di kawasan Andara.

"Happy birthday, @raffinagita1717," tulis Rieta Amilia, di Instagram @rieta_amilia, Sabtu (17/2/2024).

Wajahnya Nagita Slavina dalam foto tersebut sukses bikin salah fokus netizen. Sebab meski tengah malam, wajah ibu dia anak tersebut masih terlihat cantik paripurna tanpa riasan make up.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Halaman:
1 2
      
