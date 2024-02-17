Gua Sha Dapat Tiruskan Wajah? Ini Faktanya!

BEBERAPA waktu terakhir, tren penggunaan Gua Sha dalam rutinitas skincare menjadi populer. Pasalnya banyak artis-artis Tanah Air maupun Hollywood yang menggunakan Gua Sha sebagai alat andalan untuk mengencangkan wajah.

Gua Sha merupakan teknik dari Tiongkok yang bertujuan untuk membantu meningkatkan sirkulasi, menghilangkan rasa sakit, dan mengurangi peradangan pada wajah. Gua Sha sendiri terbuat dari batu giok yang dibentuk layaknya hati dan telah dihaluskan permukaannya agar aman digunakan di kulit.

Sebagian besar orang mempercayai penggunaan Gua Sha secara rutin pada wajah dapat membuat wajah menjadi tirus dan kencang. Hal ini karena saat menggunakannya, Anda harus menariknya dari tengah dan naik hingga ke samping wajah. Namun benarkah hanya dengan menggunakan Gua Sha dapat membuat wajah lebih tirus?

Menurut The Blushing Bliss, dikutip Sabtu (17/2/2024), Gua Sha dengan tekanan yang cukup bisa menembus sel-sel lemak dan merangsang aliran darah dari jaringan di bawahnya untuk kesehatan kulit. Akan tetapi jika Anda terlalu kencang menekannya, maka dapat merusak pembuluh darah sehingga membantu memperbaiki kerusakan jaringan dan merangsang penyembuhan.