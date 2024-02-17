6 Ide Liburan Impian Sesuai Dekade Usia, Patut Dicoba Sekali Seumur Hidup

DEFINISI liburan impian bagi setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berhak melakukan perjalanan besar meskipun sekali seumur hidup. Namun, dari mana memulai dan bagaimana memilihnya?

Kemungkinan liburan yang diimpikan pada usia 20 tahunan bukanlah liburan yang menarik bagi diri Anda yang berusia 40 tahun.

Dunia yang penuh dengan budaya indah, keajaiban alam, dan situs bersejarah, segalanya bisa menjadi sangat melelahkan.

Untuk memulainya, Okezone telah menyusun beberapa pengalaman luar biasa untuk setiap dekade hidup Anda.

Mengutip Travel and Leisure, perjalanan ini memerhitungkan biaya, mobilitas, dan tujuan yang cenderung menarik bagi orang-orang dalam fase kehidupan yang berbeda.

1. Usia 20an tahun - Kosta Rika

Biaya hidup yang relatif terjangkau akan membantu meringankan segala kekhawatiran finansial. Anda dapat membeli Imperial (bir lokal yang populer) dengan harga lebih dari USD1 (Rp15.642). Menikmati roti lapis dan kentang goreng, serta bersantai di pantai dengan gratis.

Jika Anda bepergian dengan teman, pesanlah rumah di dekat laut dan habiskan waktu dengan berselancar, snorkeling, memancing, dan selancar layang. Perjalanan singkat ke pedalaman hutan hujan lebat rumah bagi sloth, monyet laba-laba, burung berwarna-warni, dan jaguar.

2. Usia 30an tahun - Jepang

Menjelajahi Tokyo, kota yang penuh cahaya dan keanehan, lihatlah fesyen di Harajuku. Berjalanlah melintasi Shibuya Crossing, dan kunjungi bar dan kafe di Akihabara.

Jika menyukai budaya dan sejarah, pergilah ke Kyoto, Anda akan menemukan sejumlah besar kuil Buddha, istana kekaisaran, kuil Shinto, dan taman yang terawat sempurna.

Pencinta petualangan harus berkunjung di musim dingin, ketika bermain ski menguasai pulau utara Hokkaido dan sumber air panas alami menjadi keharusan.

Jika pantai berpasir hangat lebih sesuai dengan gaya Anda, pergilah ke Kepulauan Okinawa. Anda akan menemukan perairan biru kehijauan yang jernih dan pantai berpasir putih.

3. Usia 40an tahun - Machu Picchu, Peru

Teras pertanian yang luas, pemandangan pegunungan, dan benteng Inca yang rumit di Machu Picchu telah memikat wisatawan selama berabad-abad. Pengalaman terbaik adalah mengenakan ransel dan menaklukkan perjalanan dengan berjalan kaki.

Itu sebabnya perjalanan ini sempurna bagi wisatawan petualang berusia 40-an yang memiliki pengetahuan, waktu, dan energi untuk memesan liburan sekali seumur hidup.

Luangkan waktu untuk menikmati Lima dan kota Cusco yang merupakan Warisan Dunia UNESCO, selain daya tarik utama perjalanan ini.