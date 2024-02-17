Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terungkap, Alice Norin Sempat Menyerah Usai Divonis Kanker Sarkoma

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |19:00 WIB
Terungkap, Alice Norin Sempat Menyerah Usai Divonis Kanker Sarkoma
Alice Norin idap kanker sarkoma. (Foto: Instagram @alicenorin)
A
A
A

AKTRIS Alice Norin belum lama ini membagikan kabar yang mengejutkan publik. Pasalnya wanita 36 tahun itu mengidap kanker langka yakni kanker sarkoma yang berkembang di bagian otot rahimnya.

Melalui Story dalam akun Instagramnya @alicenorin, dia mengunggah sebuah kutipan yang mengisyaratkan bahwa dirinya sempat merasa menyerah untuk sementara waktu atas apa yang dialaminya.

“Alam semesta tidak akan pernah menyerah pada Anda, bahkan jika Anda menyerah pada diri Anda untuk sementara waktu,” tulis unggahan tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia.

Dia pun menambahkan emoticon hati dan wajah seperti membendung air mata dalam unggahan tersebut. Alice Norin mengaku dirinya sempat terdiam sejenak ketika dirinya didiagnosis mengidap kanker oleh sang dokter. Usai Alice Norin membagikan sebuah video terkait dirinya yang terkena kanker sarkoma, Ibu dua anak tersebut pun juga membagikan momen kebersamaan dengan putri kecilnya.

Alice Norin

Telusuri berita women lainnya
