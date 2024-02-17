Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Spesialis Anak Ungkap Lebih dari 50 persen Ibu di Indonesia Alami Baby Blues

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:00 WIB
Dokter Spesialis Anak Ungkap Lebih dari 50 persen Ibu di Indonesia Alami Baby Blues
Lebih dari 50 persen ibu di Indonesia alami baby blues. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BABY blues syndrome merupakan sebuah kondisi gangguan kesehatan mental yang dialami wanita setelah melahirkan. Kondisi ini umumnya ditandai dengan munculnya perubahan suasana hati, sedih atau murung secara berlebihan.

Dokter Spesialis Anak, dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A, MPH mengungkap bahwa kasus baby blues syndrome yang terjadi di Indonesia mencapai lebih dari 50 persen, dan angka tersebut termasuk yang tertinggi di Asia.

“Bahkan ada datanya ternyata baby blue di Indonesia tertinggi di Asia, 50 persen lebih ibu di Indonesia mengalami baby blues,” kata dr. Mesty dalam podcast di kanal Youtube Doktertono, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (17/2/2024).

Menurut dr. Mesty salah satu faktor penyebab ibu mengalami baby blues syndrome yaitu karena kesulitan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya yang baru lahir. Pasalnya tak semua orang memiliki ASI yang lancar pasca melahirkan.

Baby Blues

“Karena ketika lahir anaknya gak bisa menyusui, ibunya panik dan cemas akhirnya baby blues,” ujarnya.

Hal ini bisa membuat sang ibu stres dan panik karena tidak bisa memberikan nutrisi langsung ke bayinya. Oleh karenanya dr. Mesty mengingatkan pentingnya konseling laktasi pada ibu yang sedang hamil.

Konseling laktasi menjadi salah satu cara agar calon ibu mendapatkan bekal yang cukup untuk menyambut kelahiran sang bayi dan serta mengetahui cara menyusui bayi dengan baik.

“Jadi sebaiknya harus latihan, ibunya juga harus latihan. Bahkan konseling laktasi itu harusnya sudah konseling saat trimester ketiga. Jadi pas lahiran sang ibu bisa lebih tenang,” katanya.

Terkadang mereka yang baru menjadi orangtua belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum hamil. Sehingga kerap kali dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang membuat stres karena tidak paham cara mengatasinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066639/pemilik_seekor_anjing_harus_bayar_rp195_juta_pada_seorang_wanita_yang_hamil_kok_bisa-qOGJ_large.jpg
Pemilik Seekor Anjing Harus Bayar Rp195 Juta pada Seorang Wanita yang Hamil, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058583/jodie-grinham-hamil-7-bulan-saat-jadi-atlet-di-paralimpiade-2024-ini-yang-perlu-diperhatikan-8ZSK714zCb.jpg
Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/481/3054217/laura-basuki-beri-komentar-nyeleneh-soal-usia-kehamilan-3-semester-fQ0r6xl8f9.jpg
Laura Basuki Beri Komentar Nyeleneh soal Usia Kehamilan 3 Semester
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/481/3045288/syahrini-bantah-isu-hamil-palsu-unggah-momen-bersalin-putri-pertamanya-I566Mh618O.jpg
Syahrini Bantah Isu Hamil Palsu, Unggah Momen Bersalin Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/611/3043414/ibu_hamil-ctEG_large.jpg
Yuk Kenali Produk Perawatan Kulit yang Berbahaya untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042282/rizky-billar-sebut-lesti-kejora-sempat-alami-keguguran-sebelum-hamil-anak-kedua-wzI9oUFNTT.jpg
Rizky Billar Sebut Lesti Kejora Sempat Alami Keguguran Sebelum Hamil Anak Kedua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement