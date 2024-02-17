Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anies Baswedan dan Mahfud MD Hadiri Pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |13:00 WIB
Anies Baswedan dan Mahfud MD Hadiri Pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI
Mahfud dan Anies hadiri pengukuhan gusu besar fakultas kedokteran Universitas Indonesia. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

CALON Presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD terpantau hadiri pengukuhan guru besar fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Sabtu (17/2/2024).

Mereka hadir di acara tersebut sebagai tamu guru besar. Anies Baswedan mewakili Guru Besar Universitas Paramadina, sedangkan Mahfud MD guru besar Universitas Islam Indonesia.

Anies hadir di acara pengukuhan guru besar fakultas kedokteran UI mengenakan jas berwarna hitam dengan inner berupa kemeja putih, lengkap dengan dasi.

Kemudian Mahfud MD pun tampil tak jauh berbeda dengan Anies. Dia memilih mengenakan jas formal, lengkap dengan kemeja putih dan juga dasi.

Anies Baswedan

Anies terlihat hadir lebih dulu, baru disusul Mahfud MD. Mereka diketahui tidak duduk bersebelahan, melainkan terpaut dua kursi yang diisi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan eks Menkes Siti Fadilah Supari.

Acara pengukuhan masih berlangsung hingga saat ini. Hari ini, Universitas Indonesia mengukuhkan tiga nama, yaitu Prof Dr dr Amiliana Mardiani Soesanto, SpKP(K), Prof Dr dr Erlina Burhan, SpP(K), dan Prof Dr dr Andri Maruli Tua Lubis, SpOT(K).

(Leonardus Selwyn)

      
