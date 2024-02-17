Menara Eiffel Sudah Biasa, Inilah 7 Destinasi Liburan Favorit Orang Prancis

ORANG Prancis paling tahu cara berkeliling. Umumnya, mereka memesan perjalanan domestik untuk liburan sekolah atau les ponts.

Ketika hari libur nasional jatuh pada akhir atau awal minggu, penduduk setempat dapat menikmati akhir pekan yang panjang.

Penduduk setempat pergi bergantung pada berbagai faktor, seperti musim, jarak, dan biaya. Namun, apakah mereka pergi ke pegunungan yang tertutup salju, pedesaan yang dipenuhi kebun anggur, atau pantai berbatu? Satu hal yang pasti itu sangat indah.

Mengutip Travel and Leisure, destinasi berikut diperiksa oleh beberapa penduduk lokal Prancis. Termasuk tempat-tempat yang layak untuk istirahat sejenak atau lebih lama.

1. Île de Ré

Terletak di lepas pantai barat, di selatan Normandia. Pulau seluas 32 mil persegi ini terkenal dengan rawa asin, hamparan tiram, dan jalur sepeda. Untuk sampai ke sana, Anda bisa naik kereta api dari Paris ke La Rochelle, kemudian naik bus melintasi jembatan yang sama dengan Île de Ré.

(Foto: Instagram/@destination_iledere)

Ada sejumlah desa kecil di pulau ini masing-masing memiliki suasana, pantai, pasar musiman, dan restoran hidangan lautnya sendiri. Kota utama, Saint-Martin-de-Ré, adalah situs warisan dunia UNESCO dengan benteng kuno dan pelabuhan berwarna-warni.

2. Ardèche

Orang Prancis menyukai chestnut atau kastanye. Faktanya, jika Anda diundang ke rumah seseorang saat Natal, hadiah yang ideal untuk dibawa adalah les marrons glacés atau manisan chestnut. Buahnya yang berbentuk bulat dan berduri, umumnya dipanen pada musim gugur.

Wilayah tenggara Ardèche menghasilkan lebih dari 4.000 ton chestnut per tahun. Tempat ini juga terkenal dengan Taman Alam Regional Monts d'Ardèche, tempat pendakian melewati reruntuhan pertanian berusia berabad-abad.

3. Îles d'Hyères

Ada jauh lebih banyak hal di French Riviera, selain Cannes dan Antibes. Ketika orang Prancis mendambakan laut biru sebening kristal, beberapa orang naik perahu ke salah satu Kepulauan Hyères yang terletak di lepas pantai antara Toulon dan Saint-Tropez.

(Foto: Instagram/@lo_wen_)

Pulau Port-Cros disukai oleh pencinta alam dan penggemar hiking karena medannya yang liar. Sementara, Porquerolles menarik para pencinta matahari dan perenang ke lima pantai berpasir lembutnya.

4. Les Alpilles dan Le Luberon

Jika berbicara tentang wilayah utara Provence, orang Prancis menyukai kedua sisi Sungai Durance. Sebab, dua taman alam regionalnya dengan lembah kering dan pegunungan batu kapur yang gersang: Les Alpilles di barat dan Le Luberon di timur.

Sekelilingnya, melalui jalan berkelok-kelok dan ladang yang dipenuhi bunga lavender di awal Juli, terdapat kota-kota besar (Arles) dan kecil (Baux).