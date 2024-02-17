Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Miris! Pria Lansia Meninggal Usai Jalan Kaki dari Pesawat ke Terminal Bandara

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |19:22 WIB
Miris! Pria Lansia Meninggal Usai Jalan Kaki dari Pesawat ke Terminal Bandara
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

MIRIS, itulah nasib yang dialami pria lansia berusia 80 tahun yang terbang bersama istrinya. Tak pernah terbayang sebelumnya, jika perjalanan itu jadi yang terakhir kali lantaran ajal menjemputnya.

Keduanya penumpang kursi roda terbang menggunakan pesawat Air India dari New York, Amerika Serikat.

Pria lansia itu mendadak pingsan di konter imigrasi Bandara Mumbai dan meninggal pada Senin lalu.

“Karena kekurangan kursi roda, hanya satu asisten kursi roda yang muncul untuk pasangan tersebut. Sang istri duduk di kursi roda, sedangkan sang suami memutuskan untuk mengikuti dengan berjalan di sampingnya,” kata seorang sumber.

Infografis Benda Terlarang Dibawa ke Pesawat

“Dia harus berjalan sekitar 1,5 kilometer untuk mencapai area imigrasi. Tiba-tiba dia pingsan karena serangan jantung. Dia dibawa ke fasilitas medis Bandara Mumbai dan dilarikan ke Rumah Sakit Nanavati,” tambahnya.

Pria itu diketahui memegang paspor Amerika Serikat asal India. Mereka telah memesan fasilitas kursi roda terlebih dahulu. Pasangan itu dipesan di kelas ekonomi penerbangan Air India AI-116 tujuan Mumbai yang meninggalkan New York pada hari Minggu.

“Ada 32 penumpang kursi roda dalam penerbangan ini, tetapi hanya 15 kursi roda dengan staf pendamping di darat yang menunggu untuk membantu mereka,” kata pihak bandara yang enggan diungkap identitasnya.

Seorang Juru Bicara Air India mengklarifikasi; “Banyaknya permintaan kursi roda, kami telah meminta penumpang untuk menunggu sampai dia juga diberikan bantuan kursi roda. Namun, dia memilih untuk berjalan bersama sang istri,” ujarnya, melansir Times of India.

