Seni Budaya Indonesia Dipamerkan Lewat Kemasan Camilan, Sandiaga: Perlu Didukung

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut mengapresiasi produk jajanan lokal Tanah Air yang semakin kreatif dalam memasarkan produknya.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri kegiatan 3x3 Basketball Game bertajuk Sandie & Friends di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Misalnya, desain atau kemasan baru pada produk jajanan lokal yang menampilkan unsur seni dan budaya Indonesia.

Menurut Sandiaga, kreativitas produk yang menampilkan kemasan bernuansa seni dan budaya Indonesia perlu terus didukung, sejalan dengan Kampanye Wonderful Indonesia.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Kreativitas seperti yang dilakukan Mister Potato dengan menampilkan kemasan bernuansa seni dan budaya Indonesia perlu terus didukung,” kata dia.

“Hal ini sangat sejalan dengan kampanye Wonderful Indonesia yang dicanangkan oleh Kemenparekraf dan secara langsung juga mendukung industri kreatif sekaligus ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Bentuk apresiasi Kemenparekraf itu juga ditandai dengan kehadiran Sandiaga Uno di event 3x3 Basketball Game yang bertajuk Sandie & Friends di GOR Bulungan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga turut meresmikan desain baru produk Mister Potato yang memiliki nuansa seni dan budaya Indonesia.