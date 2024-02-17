Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Audrey Vanessa Bawa 70 Outfit ke Mumbai, Wakili Indonesia di Ajang Miss World 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |19:00 WIB
Audrey Vanessa Bawa 70 Outfit ke Mumbai, Wakili Indonesia di Ajang Miss World 2024
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2024 yang digelar pada 9 Maret 2024 di Mumbai, India. Audrey berangkat dari Indonesia menuju New Delhi pada Sabtu (17/2/2024) dan berada di India selama tiga minggu untuk melakukan sejumlah agenda hingga karantina.

“Aku di India sekitar tiga minggu, agendanya akan sangat menarik karena Miss World selalu penuh dengan kejutan,” kata Audrey saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Sabtu (17/2/2024).

Segala hal telah Audrey persiapkan salah satunya busana dan gaun yang akan dia kenakan di kontes kecantikan dunia ini.

Siapa sangka, Audrey membawa sekitar 70 gaun untuk dia kenakan di sejumlah agenda hingga malam puncak Miss World 2024. Audrey mengatakan kegiatannya yang padat memungkinkan dirinya membutuhkan banyak busana di ajang ini.

Audrey Vanessa

“Untuk total mungkin ada 70 baju lumayan banyak karena kita gak tahu mungkin sehari bisa ada tiga kegiatan, jadi jaga-jaga aja. Ya, untuk tiga minggu 70 outfit,” tuturnya.

Busana dan gaun-gaun yang Audrey bawa ke Miss World 2024 ini pun berasal dari berbagai desainer kondang Tanah Air. Nantinya, baju-baju tersebut akan dia kenakan saat berada di panggung Miss World 2024. Tak hanya itu, ada pula busana dari Kalimantan Barat yang dia bawa untuk dikenakan saat membawakan Tari Ruai ke hadapan dunia.

“Puji Tuhan aku di-support oleh desainer-desainer yang luar biasa, ada dari Julianto, Adjie Notonegoro, Jacob Adhitya, semua gaun itu aku bawa untuk ke Miss World,” kata Audrey.

“Ada kostum tari yang aku bawa sebagai kewajiban dari setiap negara untuk membawa kostum tari tradisional dari tiap daerah, dan aku akan membawa dari Kalimantan Barat untuk tari Ruai,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement