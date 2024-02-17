Audrey Vanessa Bawa 70 Outfit ke Mumbai, Wakili Indonesia di Ajang Miss World 2024

MISS Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2024 yang digelar pada 9 Maret 2024 di Mumbai, India. Audrey berangkat dari Indonesia menuju New Delhi pada Sabtu (17/2/2024) dan berada di India selama tiga minggu untuk melakukan sejumlah agenda hingga karantina.

“Aku di India sekitar tiga minggu, agendanya akan sangat menarik karena Miss World selalu penuh dengan kejutan,” kata Audrey saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Sabtu (17/2/2024).

Segala hal telah Audrey persiapkan salah satunya busana dan gaun yang akan dia kenakan di kontes kecantikan dunia ini.

Siapa sangka, Audrey membawa sekitar 70 gaun untuk dia kenakan di sejumlah agenda hingga malam puncak Miss World 2024. Audrey mengatakan kegiatannya yang padat memungkinkan dirinya membutuhkan banyak busana di ajang ini.

“Untuk total mungkin ada 70 baju lumayan banyak karena kita gak tahu mungkin sehari bisa ada tiga kegiatan, jadi jaga-jaga aja. Ya, untuk tiga minggu 70 outfit,” tuturnya.

Busana dan gaun-gaun yang Audrey bawa ke Miss World 2024 ini pun berasal dari berbagai desainer kondang Tanah Air. Nantinya, baju-baju tersebut akan dia kenakan saat berada di panggung Miss World 2024. Tak hanya itu, ada pula busana dari Kalimantan Barat yang dia bawa untuk dikenakan saat membawakan Tari Ruai ke hadapan dunia.

“Puji Tuhan aku di-support oleh desainer-desainer yang luar biasa, ada dari Julianto, Adjie Notonegoro, Jacob Adhitya, semua gaun itu aku bawa untuk ke Miss World,” kata Audrey.

“Ada kostum tari yang aku bawa sebagai kewajiban dari setiap negara untuk membawa kostum tari tradisional dari tiap daerah, dan aku akan membawa dari Kalimantan Barat untuk tari Ruai,” katanya.