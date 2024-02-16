Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Lala Widy Cosplay Jadi Princess Jasmine, Pedangdut yang Ngaku Pakai Susuk

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |01:35 WIB
Potret Lala Widy Cosplay Jadi Princess Jasmine, Pedangdut yang Ngaku Pakai Susuk
Lala Widy. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Lala Widy merupakan seorang biduan asal Jawa Timur yang namanya sedang naik daun. Hingga saat ini dia banyak tampil dari panggung ke panggung dan eksis di jagat YouTube.

Namanya sempat mencuri perhatian setelah blak-blakan mengaku suka datang ke dukun dan memakai susuk untuk penglaris kariernya di dunia hiburan. Menurutnya, susuk tersebut memberikan efek ke dirinya. Sejak saat itu, sosoknya menjadi buah bibir.

Di Instagram sendiri, Lala Widy banyak mengunggah aktivitasnya. Salah satunya saat dia cosplay jadi Princess Jasmine. Berikut ulasannya dari Instagram @lala_widy.

Hadiri acara Arabian Night

Lala Widi

Saat menghadiri acara Arabian Night, Lala Widy memilih mengenakan busana ala Princess Jasmine. Dia memakai busana berwarna biru dengan sentuhan bordir berwarna emas. Di foto ini Lala pose menutupi setengah wajahnya dengan kain lace warna biru.

“Lala Punjabi,” celetuk @yudipras***

“Bolehkah aku jadi Aladinnya?,” komen @masbro***

Foto OOTD

Lala Widi

Foto Lala menunjukkan OOTDnya. Lala menyempurkan tampilannya dengan rok lace berwarna biru dan high heels warna emas. Dia nampak pose bersandar di temboo kaca sambil mengangkat satu tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/194/3075902/jihan_audy-BfQW_large.jpg
Potret Pedangdut Cantik Jihan Audy, Tampil Glamor Pakai Dress Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021670/potret-biduan-syl-nayunda-nabila-dengan-dress-ketat-memang-bikin-salfok-GclsB0pBhF.jpg
Potret Biduan SYL Nayunda Nabila dengan Dress Ketat, Memang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018772/potret-seksi-aspri-ke-19-hotman-paris-novi-sasmita-pakai-dress-oren-seger-banget-eJ65BRyQs0.jpg
Potret Seksi Aspri Ke-19 Hotman Paris Novi Sasmita, Pakai Dress Oren Seger Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008435/potret-cantik-nayunda-nabila-dengan-dress-mini-biduan-yang-disewa-syl-rp50-rp100-juta-Xv3lPxG663.jpg
Potret Cantik Nayunda Nabila dengan Dress Mini, Biduan yang Disewa SYL Rp50-Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008426/gaya-nayunda-nabila-berendam-di-kolam-renang-pedangdut-seksi-yang-tersandung-korupsi-syl-SbGZpifBn7.jpg
Gaya Nayunda Nabila Berendam di Kolam Renang, Pedangdut Seksi yang Tersandung Korupsi SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/612/2969842/3-potret-cantik-pedangdut-jihan-audy-colorful-banget-uKE3OZ4Ubn.jpg
3 Potret Cantik Pedangdut Jihan Audy, Colorful Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement