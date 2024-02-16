Potret Lala Widy Cosplay Jadi Princess Jasmine, Pedangdut yang Ngaku Pakai Susuk

PEDANGDUT cantik Lala Widy merupakan seorang biduan asal Jawa Timur yang namanya sedang naik daun. Hingga saat ini dia banyak tampil dari panggung ke panggung dan eksis di jagat YouTube.

Namanya sempat mencuri perhatian setelah blak-blakan mengaku suka datang ke dukun dan memakai susuk untuk penglaris kariernya di dunia hiburan. Menurutnya, susuk tersebut memberikan efek ke dirinya. Sejak saat itu, sosoknya menjadi buah bibir.

Di Instagram sendiri, Lala Widy banyak mengunggah aktivitasnya. Salah satunya saat dia cosplay jadi Princess Jasmine. Berikut ulasannya dari Instagram @lala_widy.

Hadiri acara Arabian Night

Saat menghadiri acara Arabian Night, Lala Widy memilih mengenakan busana ala Princess Jasmine. Dia memakai busana berwarna biru dengan sentuhan bordir berwarna emas. Di foto ini Lala pose menutupi setengah wajahnya dengan kain lace warna biru.

“Lala Punjabi,” celetuk @yudipras***

“Bolehkah aku jadi Aladinnya?,” komen @masbro***

BACA JUGA: 3 Potret Wika Salim Pamer Hadiah Valentine dari Max Adam

Foto OOTD

Foto Lala menunjukkan OOTDnya. Lala menyempurkan tampilannya dengan rok lace berwarna biru dan high heels warna emas. Dia nampak pose bersandar di temboo kaca sambil mengangkat satu tangannya.