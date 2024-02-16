Cara Pakai Moisturizer yang Benar, Pastikan Wajah Bersih

KETAHUI cara pakai moisturizer yang benar agar hasil yang didapat semakin optimal. Pastikan pula produk yang dipakai sesuai dengan kebutuhan kulit wajah.

Moisturizer adalah produk yang dirancang untuk menghidrasi dan melembapkan kulit dengan cara meningkatkan kadar air. Produk tersebut biasanya juga mengandung zat berminyak yang berguna untuk menahan kadar air pada kulit, agar kelembapannya bisa bertahan lebih lama.

Selain melembapkan, manfaat lain moisturizer adalah memperkuat dan melindungi pelindung kulit dari iritasi. Dengan begitu, kamu bisa terhindar dari kondisi peradangan kulit seperti dermatitis atopik.

Berikut langkah cara pakai moisturizer yang benar agar hasilnya maksimal:

1. Pastikan Wajah Bersih

Sebelum menggunakan moisturizer, kamu harus membersihkan wajah terlebih dahulu. Bila masih menggunakan makeup, lakukanlah double cleansing agar wajah benar-benar bersih.

Gunakanlah pembersih wajah yang lembut untuk menghilangkan keringat, kotoran, minyak, riasan, dan produk perawatan kulit yang tersisa dengan maksimal.

2. Gunakan Skincare yang Paling Ringan

Setelah wajah bersih, lanjutkan rutinitas perawatan kulit kamu dengan mengaplikasikan produk yang paling ringan terlebih dahulu. Contohnya, kamu bisa mengaplikasikan toner untuk membersihkan sisa kotoran, lalu gunakan essence dan serum wajah, dan spot treatment bila kamu memiliki jerawat.

3. Gunakan Moisturizer Secukupnya

Gunakan moisturizer secukupnya pada wajah. Caranaya, ambillah sedikit produk dengan jari, lalu aplikasikan mulai dari dagu, dahi, dan pipi. Ingat, jangan terlalu banyak menggunakannya, karena akan sulit untuk meratakannya.

4. Lakukan Gerakan yang Tepat

Cara pakai moisturizer adalah dengan mengoleskannya dari tengah dahi dengan gerakan memutar dan ke atas.Setelah dahi, lakukan cara yang sama pada bagian pipi dan hidung.

Aplikasikan pelembap dengan lembut agar bisa meresap dengan baik pada kulit wajah. Hindari menekan atau menggosok wajah terlalu kencang, karena bisa merusak lapisan kulit. Berbeda dengan orang dewasa, kulit anak remaja masih sensitif dan rentan mengalami berbagai masalah kulit.





