Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Membersihkan Noda di Sprei, Bekas Darah Paling Sulit

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:19 WIB
Cara Membersihkan Noda di Sprei, Bekas Darah Paling Sulit
Promo AladinMall.
A
A
A

BANYAK yang penasaran, bagaimana cara membersihkan noda di sprei. Sebab, noda membandel seperti bekas darah dan kopi sulit dihilangkan bila hanya dicuci dengan tangan.

 

Setiap jenis noda, tentu berbeda cara penanganannya. Untuk membersihkan noda bekas makanan misalnya, tak sesulit membersihkan noda darah.

 

Berikut beberapa cara membersihkan noda di sprei berdasarkan jenis nodanya.

 

1. Noda Cairan Tak Berwarna

Noda yang satu ini bisa dikatakan yang paling mudah dibersihkan. Noda ini dapat diatasi dengan membersihkan noda di bawah air dingin selama 30 detik. Kamu hanya bisa gunakan air dingin dan jangan coba gunakan air hangat atau panas untuk mencegah protein mengikat kain. Kemudian, cuci dengan mesin cuci seperti biasa.

 

2. Noda Kopi

Untuk membersihkan noda kopi, regangkan sprei yang terkena noda kopi di bawah aliran air hangat. Lalu oleskan dengan kain yang dicelupkan ke dalam deterjen pencuci piring. Kemudian segera cuci menggunakan mesin cuci.

 

3. Noda Soft Drink dan Minuman Beralkohol

Untuk menghilangkan noda wine di sprei, Anda bisa gunakan hidrogen peroksida dan satu bagian deterjen piring. Kemudian Anda cuci seperti biasa dengan mesin cuci.

 

4. Noda Darah

Noda darah terbilang noda yang paling sulit dibersihkan. Untuk membersihkannya, lepaskan sprei dari tempat tidur dan bersihkan noda di bawah air wastafel dingin. Ingat, jangan pernah pakai air hangat atau panas. Lakukan sampai noda darah luruh.

 

Selanjutnya, celupkan kain atau handuk kecil ke dalam mangkuk berisi hidrogen peroksida dan oleskan pada noda tersebut. Biarkan mengering selama 30 menit atau lebih, lalu cuci sprei seperti biasa.

 

Itulah cara membersihkan noda di sprei. Dapatkan sprei terbaik dan kebutuhan keluarga lengkap di AladinMall selama periode 11-18 Februari 2024. Nikmati fasilitas Gratis Ongkir dan promo belanja hemat lainnya dengan men-download aplikasi AladinMall di Play Store dan App Store. Jangan lupa untuk mengunjungi Blog AladinMall untuk mendapatkan berbagai informasi, tips dan review produk kebutuhanmu.

 

Petang ini ada harga spesial live AladinMall di aplikasi RCTI+. Yuk, join dan belanja sepuasnya di jeda iklan!

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement