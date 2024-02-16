Cara Membersihkan Noda di Sprei, Bekas Darah Paling Sulit

BANYAK yang penasaran, bagaimana cara membersihkan noda di sprei. Sebab, noda membandel seperti bekas darah dan kopi sulit dihilangkan bila hanya dicuci dengan tangan.

Setiap jenis noda, tentu berbeda cara penanganannya. Untuk membersihkan noda bekas makanan misalnya, tak sesulit membersihkan noda darah.

Berikut beberapa cara membersihkan noda di sprei berdasarkan jenis nodanya.

1. Noda Cairan Tak Berwarna

Noda yang satu ini bisa dikatakan yang paling mudah dibersihkan. Noda ini dapat diatasi dengan membersihkan noda di bawah air dingin selama 30 detik. Kamu hanya bisa gunakan air dingin dan jangan coba gunakan air hangat atau panas untuk mencegah protein mengikat kain. Kemudian, cuci dengan mesin cuci seperti biasa.

2. Noda Kopi

Untuk membersihkan noda kopi, regangkan sprei yang terkena noda kopi di bawah aliran air hangat. Lalu oleskan dengan kain yang dicelupkan ke dalam deterjen pencuci piring. Kemudian segera cuci menggunakan mesin cuci.

3. Noda Soft Drink dan Minuman Beralkohol

Untuk menghilangkan noda wine di sprei, Anda bisa gunakan hidrogen peroksida dan satu bagian deterjen piring. Kemudian Anda cuci seperti biasa dengan mesin cuci.

4. Noda Darah

Noda darah terbilang noda yang paling sulit dibersihkan. Untuk membersihkannya, lepaskan sprei dari tempat tidur dan bersihkan noda di bawah air wastafel dingin. Ingat, jangan pernah pakai air hangat atau panas. Lakukan sampai noda darah luruh.

Selanjutnya, celupkan kain atau handuk kecil ke dalam mangkuk berisi hidrogen peroksida dan oleskan pada noda tersebut. Biarkan mengering selama 30 menit atau lebih, lalu cuci sprei seperti biasa.

(Martin Bagya Kertiyasa)