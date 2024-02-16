Potret TikToker Cimoy Gemoy Pose di Ranjang, Makin Seksi setelah Operasi Plastik

CIMOY Gemoy salah satu Tiktokers yang penampilannya sempat mencuri perhatian. Dia memang sempat menjadi pembicaraan setalah melakukan oplas alias operasi plastik di bagian hidung, bibir dan dada.

Kini, Cimoy pun semakin berani tampil seksi dan diunggah di laman Instagramnya. Di Instagram pribadinya, Cimoy nampak pose menantang di atas ranjang. Dia terlihat memakai pakaian yang cukup seksi.

"Buah apel buah jeruk," tulis Cimoy dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @cimoynuraini_wjy.

Pemilik nama asli Nuraini ini tampil berbeda. Bahkan dia melakukan perawatan dan membuat wajahnya makin glowing. Hal itu yang membuat dia tampil lebih percaya diri. Dalam foto tersebut Cimoy terlihat berpose menopang pipi saat pose rebahan di ranjang.

Dia terlihat memakai sport bra warna hitam dari brand Calvin Klein dan celana panjang abu-abu. Cimoy pose menatap kamera sambil menutupi setengah wajahnya dengan rambut panjangnya.

Pada foto selanjutnya Cimoy pose setengah tengkurap sambil menopang dagu. Di foto ini terlihat dia seakan memamerkan tubuhnya yang dipenuhi tato.