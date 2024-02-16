Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100 Rekomendasi Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Tanggal 29 Februari

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:32 WIB
100 Rekomendasi Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Tanggal 29 Februari
100 Nama Bayi. (Foto: Freepik)
BERIKUT 100 Rekomendasi nama bayi laki-laki yang lahir di tanggal 29 Februari. Februari memang bulan yang dianggap special, lantaran di bulan ini bulan lebih sedikit ketimbang bulan lainnya.

Di bulan Februari, juga terdapat tanggal spesial yang muncul hanya setiap 4 tahun sekali, atau yang bisa disebut dengan tahun kabisat. Nah, berikut beberapa nama bayi laki-laki di 29 Februari seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Febri, punya arti: lahir di bulan Februari.

2. Febrian, punya arti: perasaan pada keadilan.

3. Casimira, punya arti: pembawa perdamaian.

4. Dante, punya arti: abadi.

5. Farand, punya arti: menyenangkan.

6. Faras, punya arti: kelepasan.

7. Camilo, punya arti: sang pembebas.

8. Drew, punya arti: gagah dan berani.

9. Febian, punya arti: anak yang lahir pada bulan Februari.

10. Fabryn, punya arti: bersinar.

11. Fabrizio, punya arti: pekerja.

12. Agapius, punya arti: cinta atau kasih sayang.

13. Amor, punya arti: cinta.

14. Apollo, punya arti: dewa puisi.

15. Felix, punya arti: orang yang menyenangkan.

16. Erasmus, punya arti: kekasih.

17. Gerwyn, punya arti: kekasih.

18. Hugh, punya arti: hati.

19. Jack, punya arti: tuhan adalah pengasih.

20. Modestus, punya arti: rendah hati.

21. Lev, punya arti: hati.

22. Romeo, punya arti: tokoh Romeo.

23. Valentino, punya arti: kekuatan.

24. Alex, punya arti: laki-laki pembela.

25. Cariad, punya arti: cinta.

26. Caro, punya arti: kekasih.

27. Fareed, punya arti: unik.

28. Fabrizia, punya arti: pekerja.

29. Milan, punya arti: pemurah dan kota romantis di Italia.

30. Roma, punya arti: penuh cinta.

31. Lennan, punya arti: kekasih.

32. Fidel, punya arti: setia.

33. Ewaldo, punya arti: pembawa berita baik.

34. Justin, punya arti: pantas.

35. Febryan, punya arti: anak laki-laki yang lahir pada bulan Februari.

36. Austin, punya arti: pemimpin yang kuat.

37. Fabriano, punya arti: pandai besi.

38. Bassam, punya arti: suka tersenyum.

39. Berwyn, punya arti: teman yang setia.

40. Azizi, punya arti: kesayanganku.

41. Ahnaf, punya arti: suci.

42. Manfred, punya arti: kedamaian.

43. Mali, punya arti: laki-laki beruntung.

44. Febrianto, punya arti: anak yang lahir pada bulan Februari.

45. Austin, punya arti: sangat menolong.

46. Darrell, punya arti: kekasih.

47. Davis, punya arti: kekasih.

48. Amator, punya arti: orang yang mencintai.

49. Dawood, punya arti: teman tercinta.

50. Kama, punya arti: dewa cinta.

Halaman:
1 2
      
