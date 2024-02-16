Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pakai Baju Biru Floral, Lady Gaga Tampilkan Foto Bersama Joaquin Joker Phoenix

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |15:32 WIB
Pakai Baju Biru Floral, Lady Gaga Tampilkan Foto Bersama Joaquin Joker Phoenix
Lady Gaga dan Joaquin Phoenix. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Lady Gaga muncul untuk potret terbaru film Joker 2: Folie à Deux. Momen ini dibagikan Sutradara, Todd Phillips di Instagram pribadinya, @toddphillips.

Unggahan itu dibagikan Todd di momen hari kasih sayang, Valentine pada Rabu lalu. Dalam postingan itu, terlihat pelantun Born This Way ini tampil dengan rambut pirang dan bersanding dengan Phoenix sebagai Joker.

“Semoga harimu penuh dengan cinta,” tulis Phillips.

Lady Gaga

Gaga pun terlihat memukau dan tampak mesra dengan Phoenix di potret terbaru itu. Di foto pertama, terlihat penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta ini mengenakan blouse navy bermotif bunga dengan rambut blonde-nya.

Sementara Phoenix terlihat dengan gaya Joker yang khas dengan jas merah marun dan riasan wajah ala badut.

Di foto kedua, nampak Gaga terlihat mendekatkan diri dengan Phoenix yang berada di balik jeruji besi, dan foto terakhir memerlihatkan keduanya berdansa mesra dengan latar foto berwarna hitam putih.

Dilansir Variety, Lady Gaga sendiri berperan sebagai Harleen Quinzel / Harley Quinn di sekuel Joker ini. Sebelumnya, Lady Gaga mengumumkan dirinya resmi terlibat di film Joker 2 pada Agustus 2022 lalu.

Halaman:
1 2
      
