HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Istri Komeng Uhuy yang Jarang Tersorot

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:59 WIB
Profil dan Potret Istri Komeng Uhuy yang Jarang Tersorot
Ilustrasi potret istri Komeng (Foto: Instagram)
MENGULIK profil dan potret istri Komeng Uhuy yang jarang tersorot. Ini dikarenakan Komeng tengah viral saat mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar).

Dalam perhitungan real count KPU, suara Komeng yang berada di nomor urut 10 pada Pemilu 2024 unggul jauh. Dari data sementara real count di situs resmi KPU, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dari 53 calon lainnya. Tentunya orang penasaran dengan keluarganya, salah satunya mengenai profil istrinya.

Istri Komeng

Berikut profil dan potret istri Komeng Uhuy yang jarang tersorot:

Istri Komeng bernama lengkap Aprilliana Indra Dewi. Keduanya menikah sejak tahun 1999, dengan kini usia pernikahannya berjalan lebih dari 24 tahun.

Tak diketahui apa profesi dari istri Komeng saat ini, namun dahulu Aprilliana merupakan seorang model. Melalui akun Instagram-nya, ia pernah mengunggah potret lawasnya saat menjadi model di sebuah bank.

Hampir seperempat abad berumah tangga, Aprilliana dan Komeng telah dikaruniai tiga orang anak kembar bernama Bagus Atthallah Aldi, Ganteng Maritza Aldi, dan Cantika Alhayu Aldi. Sementara itu, putri bungsunya telah meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
