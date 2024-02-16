Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 17 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:45 WIB
Tanggal 17 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?
Ilustrasi tanggal 17 Februari 2024 memperingati hari apa ? ( Foto: Okezone)
MENGUPAS tanggal 17 Februari 2024 memperingati hari apa? Ternyata merujuk pada peringatan Hari Roh Manusia Sedunia atau yang dikenal sebagai World Human Spirit Day.

Adapun peringatan ini untuk mendorong kesadaran melalui meditasi, lalu membuat membentuk kebiasaan refleksi terus-menerus sebagai cara untuk merasa puas dalam masyarakat yang penuh tekanan.

Lantas apa saja yang dilakukan tanggal 17 Februari 2024 untuk memperingati World Human Spirit Day? Hari Roh Manusia Sedunia bertujuan untuk membantu memperkuat hubungan dengan diri spiritual sebagai cara untuk tetap membumi bahkan di tengah tekanan sosial.

Kalender

Sementara itu, Hari Roh Manusia Sedunia dimulai pada tahun 2003 ketika didirikan oleh Michael Levy, seorang musisi dan penulis buku inspiratif berjudul Apa Intinya?.

Buku ini menawarkan perspektif tentang pikiran, tubuh, dan jiwa yang memungkinkan pembaca merenungkan jawaban paling sederhana terhadap makna hidup mengenai topik-topik seperti kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, dan banyak lagi.

 Sebagai perayaan kesinambungan, harapan dan kesadaran, Hari Roh Manusia Sedunia adalah sebuah kesempatan bagi seluruh umat manusia untuk menjalin hubungan spiritual, untuk memandang alam semesta lebih dari sekadar tubuh duniawi kita. Harapannya adalah semakin banyak orang yang sadar dan selaras dengan tujuan menjalani kehidupan yang kreatif, damai, dan penuh kasih.

Telusuri berita women lainnya
