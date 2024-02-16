Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Outfit ke Pantai Siva Aprilia, Tampil Seksi Pakai Dress Floral

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |00:30 WIB
Outfit ke Pantai Siva Aprilia, Tampil Seksi Pakai Dress Floral
Siva Aprilia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SIVA Aprilia merupakan seorang DJ cantik dan juga model yang cukup terkenal. Selain itu, dia dia juga kerap memamerkan tubuh seksinya dengan memakai pakaian terbuka.

Belum lama ini, Siva Aprilia terlihat tengah menikmati liburan di pantai. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Siva Aprilia

Dalam postingannya itu, Siva nampak berada di dermaga. Ia pose manja memakai mini dress floral dipadukan dengan topi rajut dan high heels.

“Vitamin sea,” tulis Siva dalma keterangan fotonya.

Penampilannya nampak menggoda sambil menunjukkan kaki jenjangnya yang indah. Ia juga menambahkan beberaoa aksesori untuk menunjang penampilannya.

Siva pose bersandar di pagar putih dengan latar langit biru dan speedboats. Ia nampak melihat ke depan sambil tersenyum tipis.

Halaman:
1 2
      
