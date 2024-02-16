5 Potret Gadis Cuaca Tania Leal, Tampilan Cantik Khas Latino Bikin Terpesona

TANIA Leal adalah seorang jurnalis cuaca atau yang biasa disebut gadis cuaca asal Amerika. Dia saat ini bekerja di NBC10 Boston dan NECN sebagai pembawa acara.

Leal bahkan menjadi duta siaran untuk American Meteorological Society’s Committee for Hispanic and Latinx Advancement. Dia mampu menjelaskan kedalaman perilaku atmosfer, meliputi badai petir hebat, topan, ancaman tornado, dan dampak banjir pada masyarakat sambil melibatkan penonton dengan presentasi yang khas, menggunakan teknik buatan sendiri yang dirancangnya.

Selain kemampuannya yang memang layak menjadikan dia reporter utama untuk siaran cuaca, penampilannya pun juga sangat menarik. Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Pose Duduk Manis

Pada postingan Tania Leal ini diambil pada tanggal 17 September 2022, terlihat ia berada di ruang tunggu di stasiun tv. Ia duduk di sofa berwarna biru yang memiliki model yang unik.

Dia terlihat mengenakan baju ketat yang berlengan panjang dan di ujung tangannya terdapat 3 buah kancing berwarna emas. Ia tampak mengenakan rok pendek lalu ia tutupi dengan sebuah cardigan.

Penampilan saat Musim Gugur

Pada postingan Tania Leal selanjutnya terlihat ia seperti berada di hutan yang penuh dengan daun yang berguguran. Ini sebagai tanda bahwa foto ini diambil saat musim gugur berlangsung. Ia mengenakan sweater hitam dan rok hitam yang panjangnya diatas lutut.

Dia mengenakan jaket bulu berwarna coklat yang tampak sangat hangat. Ditambah topi baret berwarna coklat dan kacamata hitam dipadukan dengan sepatu high boots berwarna coklat yang memiliki bahan bludru membuatnya terlihat cantik.

Momen Saat Liburan

Pada postingan berikutnya terlihat Tania sedang berpose di belakang dinding yang terbuat dari batu. Lalu tampak pemandangan sebuah kota yang menakjubkan di belakangnya.

Tania terlihat mengenakan tanktop hitam dan celana kulot berwarna krem dan sebuah selendang berwarna putih yang ia pegang. Ditambah Floppy Hat dan kacamata hitam membuat penampilannya sempurna.