HOME WOMEN LIFE

Terlalu Niat, Perempuan Ini ke TPS Pakai Baju Pengantin

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |07:08 WIB
Terlalu Niat, Perempuan Ini ke TPS Pakai Baju Pengantin
Viral Baju Pengantin ke TPS. (Foto: TikTok)
A
A
A

PEMILU 2024 memang sudah berakhir, dan masyarakat Indonesia masih menanti hasil dari pemilihan tersebut. Selain masalah perhitungan suara, media sosial juga masih diwarnai dengan konten-konten ‘random’ di momen pencoblosan.

Tidak hanya soal kehadiran TPS-TPS nan unik, namun juga tingkah ‘random’ warga saat akan mencoblos. Seperti penampilan unik seorang wanita yang belakangan viral di media sosial TikTok karena penampilan terniatnya saat akan mencoblos ke TPS.

Alih-alih mengenakan outfit nan modis dan nyaman, wanita yang diketahui bernama Revita Putri itu justru tampak niat mengenakan busana pengantin berwarna merah di momen pencoblosan pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 kemarin.

Viral Pengantin ke TPS

Bahkan, saking niatnya, wanita yang akrab dipanggil Vita ini juga tampak terlihat mengenakan headpiece alias siger khas yang kerap digunakan pengantin wanita di Lampung.

Penampilan unik dan terniat Vita tampak diabadikan dalam sebuah video yang turut ia unggah di akun TikToknya, @revitapputri.

“Cinderella berangkat nyoblos ke TPS,” ujar Vita dalam keterangan unggahannya.

Terlihat dalam video tersebut Vita tampak tak hanya harus berjalan dengan hati-hati karena gaun pengantinnya yang cukup panjang, namun juga karena siger yang cukup berat di kepalanya.

Meski begitu, penampilan unik Vita di momen pencoblosan itu sukses menjadi pusat perhatian warga yang hadir di TPS tersebut. Tidak sedikit yang dibuat terpana karena penampilan niat Vita. Namun, tidak sedikit juga dari beberapa warga yang justru ikut berfoto dengannya.

Halaman:
1 2
      
