Payung Aja Nggak Cukup, Siapkan 7 Hal Ini jika Mau Traveling di Musim Hujan

BAGI Anda yang berencana liburan dalam waktu dekat, mulai harus mempertimbangkan cuaca. Pasalnya, belakangan ini, curah hujan di Indonesia mulai cukup intens.

Liburan musim hujan tentunya membutuhkan sejumlah persiapan ekstra dibandingkan saat musim panas.

Terdapat beberapa hal yang perlu Anda siapkan sebelum bepergian ke aneka destinasi favorit.

Selain membawa payung, ada berbagai aspek krusial yang sebaiknya Anda siapkan saat liburan musim hujan.

Lantas, apa saja yang harus Anda persiapkan saat akan liburan di musim hujan? Berikut ulasannya.

1. Jaga kondisi tubuh

Hal pertama yang perlu Anda siapkan saat berlibur di musim hujan adalah pentingnya untuk menjaga kondisi tubuh tetap bugar.

Usahakan untuk selalu makan tepat waktu, mengonsumsi vitamin, serta tidak melakukan aktivitas yang telalu menguras energi fisik.

2. Hidangan hangat

Saat liburan musim hujan, paling pas jika Anda menikmati cuaca sejuk tersebut untuk rileks. Carilah kuliner yang bisa membuat tubuh terasa hangat, misalnya soto, bubur, mi bakso, maupun sup.

Tambah asyik lagi, jika Anda menikmati pelengkap sajian hangat, seperti sekoteng, kacang rebus, kembang tahu, dan lain sebagainya.

3. Obat-obatan penting

Ketika Anda ingin bepergian saat musim hujan, pastikan pula telah membawa berbagai obat-obat penting untuk berjaga-jaga.

Sejumlah obat yang bisa Anda bawa sebagai antisipasi adalah obat flu, obat masuk angin, serta minyak kayu putih.

4. Tentukan destinasi terbaik

Berlibur di kala musim hujan tentunya membuat Anda perlu menyesuaikan tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi.

Misalnya, ada baiknya Anda mengurangi aktivitas di alam saat sedang musim hujan seperti ini. Jangan sampai deh Anda malah kerepotan sendiri saat tengah menikmati pantai dan tahunya terjadi hujan lebat.