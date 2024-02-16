5 Tips Hilangkan Stres bagi Anggota KPPS Pasca Pemilu 2024

PEMILU 2024 telah dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Di balik suksesnya pemilu tahun ini, ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjaga siang malam di TPS. Mereka bertugas menghitung suara dan merekap hasil pemungutan suara tanpa kenal waktu.

Hal ini tentu bisa membuat para anggota mengalami kelelahan hingga stres pasca Pemilu. Untuk itu, perlu penanganan yang tepat agar ini tak menganggu kesehatan para petugas KPPS. Lantas, seperti apa cara tepat menangani stres bagi para petugas KPPS pasca Pemilu 2024?

Merangkum dari American Psychological Association, Jumat (16/2/2024), berikut tipsnya.

1. Istirahat Sejenak

Cara pertama ialah istirahat sejenak di waktu senggang. Mengurus perhitungan suara yang begitu banyak seharian tentu akan membuat pikiran suntuk dan meningkatkan stres. Anda bisa berhenti sejenak dan melemaskan tubuh saat ada waktu istirahat.

Cara ini dapat memulihkan tenaga dan fokus pada otak. Selain itu, istirahat sejenak juga bisa membuat Anda lebih rileks dan tenang.

2. Meditasi

Teknik seperti meditasi, latihan pernapasan dalam, dan mindfulness dapat membantu menghilangkan stres. Mulailah dengan meluangkan beberapa menit untuk melakukan meditasi ini. Tak perlu repot-repot, Anda bisa melakukannya dengan singkat dimulai dengan menarik napas dalam agar tubuh lebih rileks dan pikiran lebih tenang.

3. Tidur yang Cukup

Saat ada kesempatan, gunakanlah untuk memperbaiki waktu tidur dan istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk manajemen stres yang efektif. Hindari terlalu banyak mengonsumsi kafein agar kualitas tidur Anda bisa lebih baik.

4. Bicara dengan Teman

Kemudian cara menghilangkan stres pasca Pemilu 2024 dengan berbicara kepada teman. Cobalah untuk berinteraksi dengan kawan terdekat Anda agar mengurangi ketegangan pada pikiran. Dengan berinteraksi bersama teman-teman, Anda bisa lebih rileks dan menghibur diri sehingga stres bisa lebih berkurang.