HOME WOMEN HEALTH

Resep Jamu Herbal Penambah Stamina Tubuh, Jaga Tetap Fit Meski Sibuk Beraktivitas

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |23:00 WIB
Resep Jamu Herbal Penambah Stamina Tubuh, Jaga Tetap Fit Meski Sibuk Beraktivitas
Resep herbal penambah stamina tubuh. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SAAT cuaca hujan yang turun tak menentu, tubuh menjadi cepat lelah dan mudah sakit. Rasanya tidur saja tak cukup untuk membantu meningkatkan stamina dan performa tubuh.

Anda bisa minum jamu dengan campuran rempah-rempah tradisional yang dapat membantu meningkatkan energi dan menjaga daya tahan tubuh. Tanaman herbal yang terkandung dalam jamu memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi, yang dapat membantu melawan kelelahan dan meredakan rasa tidak nyaman pada tubuh.

Minum jamu herbal secara teratur dapat memberikan dukungan tambahan untuk melawan tantangan aktivitas sehari-hari. Berikut resep jamu herbal penambah stamina yang bisa Anda buat di rumah, seperti yang dimuat dalam akun X @MasakTV.

Resep Jamu Herbal Penambah Stamina Tubuh

Bahan rempah:

3 ruas jahe merah

      
