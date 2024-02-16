Akibat Kanker Sarkoma, Alice Norin Harus Angkat Rahim dan Menopause Dini

AKTRIS Alice Norin baru saja mengungkap bahwa dirinya mengidap kanker sarkoma yang merupakan jenis kanker yang cukup langka. Wanita 36 tahun itu menyatakan bahwa kanker sarkoma yang ada pada tubuhnya itu berkembang di bagian otot rahim.

Berawal dari ditemukannya miom pada rahimnya di Agustus 2023, akan tetapi dokter menyatakan bahwa kondisi tersebut tak perlu dioperasi jika sakitnya tak mengganggu. Tetapi Alice Norin kembali merasakan sakit yang hebat pada perut bagian bawah.

Kondisi tersebut mengharuskannya untuk rutin memeriksa kondisi kesehatannya sejak Desember 2023 hingga pertengahan Februari 2024. Dalam unggahan pada akun Instagram pribadinya @alicenorin, dia menjelaskan bahwa dirinya harus segera melangsungkan operasi untuk mengangkat miom serta organ reproduksinya termasuk rahim.

Bahkan dua kelenjar belakangnya juga harus ikut diangkat. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran kanker yang ada di tubuh wanita keturunan Norwegia itu.