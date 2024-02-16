Mengenal Body Dysmorphia, Penyakit yang Dialami Vidi Aldiano

VIDI Aldiano belum lama ini menjalani terapi di Thailand. Usai menjalani terapi, ternyata banyak netizen yang menyoroti bobot tubuh Vidi yang berubah signifikan.

Netizen menilai Vidi terlihat semakin kurus. Vidi pun menyadari hal tersebut dan saat ini dirinya tengah berusaha untuk mengembalikan bobot tubuhnya seperti semula.

"Iya, iya gue tau gue kurusan. Tanpa dibilang gue kekurusan pun gue sadar kok guys. Masih ngumpulin stamina untuk bisa kembali ke berat semula," ujar Vidi Aldiano dikutip dari unggahan Instagram story akun pribadinya @vidialdiano, Jumat (16/2/2024).

Vidi memahami bahwa komentar netizen itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisinya. Namun, Vidi ternyata merasa terganggu. Bahkan, dia sampai kehilangan kepercayaan diri ketika melihat fotonya dengan kondisi tubuh yang terlihat kurus.