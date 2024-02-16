5 Minuman Herbal yang Efektif Hangatkan Tubuh, Cocok Diminum saat Musim Hujan

MEMASUKI musim penghujan, menjaga imunitas tubuh sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya dengan mengonsumsi minuman herbal yang kaya akan manfaat bagi tubuh.

Selain rasanya yang nikmat, ternyata beberapa minuman ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan lho. Merangkum dari berbagai sumber, Jumat (16/2/2024) berikut lima pilihan minuman sehat dan menghangatkan yang pas di musim hujan.

1. Liang teh

Minuman hangat yang cocok dinikmati saat hujan satu ini berasal dari China, yaitu liang teh atau liongcha. Walau namanya teh, tapi sebenarnya minuman satu ini terbuat dari campuran herbal loh! Terbuat dari kayu manis cina, alang-alang, serta bunga krisantemum. Minuman ini dipercaya, dapat mengatasi panas dalam penyebab sakit tenggorokan

2. Nimbu pani dengan daun mint

Cuaca dingin bisa bikinhilangnya sejumlah besar air dalam bentuk keringat dari tubuh. Makanya kita perlu menyeimbangkan kadar elektrolit, salah satunya dengan cara mengonsumsi nimbu pani (jintan dan chaat masala bumbu khas yang berasal dari India) dicampur dengan daun mint, yang bisa bantu meredakan sembelit dan membuang racun.

3. Smoothie

Buah-buahan adalah sumber nutrisi yang kaya, karena dikemas dengan mineral dan vitamin. Bisa membuat smoothie menggunakan berbagai buah seperti stroberi, kiwi, atau mangga, atau buah lainnya. Smoothie buah bisa bantu bikin kita tetap berenergi dan kenyang untuk waktu yang lama.